География коронавируса в Волгоградской области: в каких районах больше всего заразившихся

9 Май 2020 2020-05-09T12:27:32+03:00

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В Волгоградской области ситуация по коронавирусной инфекции остается сложной. Мы оказались на седьмом месте по количеству заболевших за сутки. Сразу плюс 102 человека с подтвержденным диагнозом СCOVID-19. Таким образом, общее число заразившихся волгоградцев достигло 893. На самоизоляции на дому находятся 3199 человек. В больницах с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее лежат больше тысячи человек. В основном – взрослые. Благополучно прошли лечение 282 человека. Летальных исходов по-прежнему 12. Несколько тяжелых больных находятся на ИВЛ.

Оперативный штаб сообщил, в каких районах больше всего заразившихся. По-прежнему, лидером является Волгоград. За сутки там диагностировали коронавирус 55 горожанам. Остается высокая заболеваемость и в Николаевском районе – 24 человека. Там болеют и медики и обычные жители. Опасный диагноз поставили 8 жителям Камышина, 3 жителям Урюпинска. В Городищенском, Ленинском, Калачевском районах по 2 заболевших. В Еланском, Дубовском, Палласовском, Светлоярском, Чернышковском районах выявили по одному волгоградцу с коронавирусом. В Волжском также один заболевший.

В лидерах по-прежнему Волгоград.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителям напоминают о строгом соблюдении режима самоизоляции, даже в такой праздничный и великий день. Отметьте День Победы в кругу самых родных. Вспомните родных за семейным столом, посмотрите мероприятия по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU