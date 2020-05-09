2020-05-09T12:27:32+03:00
Коронавирус Covid-19

География коронавируса в Волгоградской области: в каких районах больше всего заразившихся

В лидерах по-прежнему остается Волгоград
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Большая вспышка в Николаевском районе.Большая вспышка в Николаевском районе.
Изменить размер текста:

В Волгоградской области ситуация по коронавирусной инфекции остается сложной. Мы оказались на седьмом месте по количеству заболевших за сутки. Сразу плюс 102 человека с подтвержденным диагнозом СCOVID-19. Таким образом, общее число заразившихся волгоградцев достигло 893. На самоизоляции на дому находятся 3199 человек. В больницах с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее лежат больше тысячи человек. В основном – взрослые. Благополучно прошли лечение 282 человека. Летальных исходов по-прежнему 12. Несколько тяжелых больных находятся на ИВЛ.

Оперативный штаб сообщил, в каких районах больше всего заразившихся. По-прежнему, лидером является Волгоград. За сутки там диагностировали коронавирус 55 горожанам. Остается высокая заболеваемость и в Николаевском районе – 24 человека. Там болеют и медики и обычные жители. Опасный диагноз поставили 8 жителям Камышина, 3 жителям Урюпинска. В Городищенском, Ленинском, Калачевском районах по 2 заболевших. В Еланском, Дубовском, Палласовском, Светлоярском, Чернышковском районах выявили по одному волгоградцу с коронавирусом. В Волжском также один заболевший.

В лидерах по-прежнему Волгоград. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В лидерах по-прежнему Волгоград.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жителям напоминают о строгом соблюдении режима самоизоляции, даже в такой праздничный и великий день. Отметьте День Победы в кругу самых родных. Вспомните родных за семейным столом, посмотрите мероприятия по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По Волгограду проехал трамвай, украшенный в честь милиционеров - защитников Сталинграда
География коронавируса в Волгоградской области: в каких районах больше всего заразившихся
Волгоградские патрули оштрафовали 91 нарушителя самоизоляции
Коронавирус в Волгоградской области: регион вышел на седьмое место в стране - плюс 102 заболевших
В Волгограде водитель потерял сознание за рулем и устроил аварию
На День Победы самолеты и вертолеты пролетели боевым строем над Волгоградом
Губернатор в одиночестве возложил цветы на могилы героев на Мамаевом кургане
3D инсталляция «Свет Великой Победы» 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 мая 2020: среди зараженных COVID-19 все больше медиков
Авиапарад 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть
Салют в День Победы в Волгограде: где будет
Волгоградские следователи трогательно поздравили фронтовика с днем рождения
Пять детей из Волгоградской области заболели коронавирусом за сутки
География распространения коронавируса в Волгоградской области
Оказывают психологическую помощь: под Волгоградом нашли сбежавшего второклассника
Для тех, кто все проспал: воздушные шары пролетят вечером над Мамаевым Курганом
В Волгограде для больных коронавирусом работает 9 аппаратов КТ
Делают анализ на COVID-19: в провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде 4 врача слегли с пневмонией
Вспышка коронавируса в Николаевской ЦРБ: число заболевших медиков увеличилось до 16
Идут поиски: под Волгоградом второклассник из-за замечания родителей убежал из дома
Коронавирус в Волгоградской области бьет рекорды: плюс 80 заболевших за сутки
Олег ГАРАНИН, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» поздравил ветеранов с Днем Победы
В Волгоградской области патрули поймали 123 нарушителя самоизоляции
Волгоградцы могут посмотреть документальный фильм о легендарном "Бронекатере" онлайн
Поздравление генерального директора ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александра Сидорова с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 8 мая 2020: число зараженных растет, самоизоляцию могут продлить
Водителям «Волгоградской неотложки» пообещали положенные на время пандемии выплаты