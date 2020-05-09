2020-05-09T10:51:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: регион вышел на седьмое место в стране - плюс 102 заболевших

Из больниц выписали 54 человека
Екатерина МАЛИНИНА
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Заболевших с каждым днем все больше.Заболевших с каждым днем все больше.
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В Волгограде сегодня отмечают День Победы. Правда, проходит он в ситуации эпидемии коронавируса. К сожалению, достижения Волгоградской области не радуют. Мы побили очередной «рекорд». Сразу 102 волоградцам поставили диагноз COVID-19. Область попала на седьмую строчку по числу заболевших за сутки. Общее количество зараженных коронавирусной инфекцией на 9 мая 2020 года достигло цифры в 893. 54 человека выписали из больниц. Правда им предстоит еще побыть на карантине в течение 14 дней.

Если раньше инфекцию везли в основном из других регионов – особенно из столицы. То сейчас основной поток заболевших – это контактные или с самообращением. Так что власти еще раз напоминают и соблюдении режима самоизоляции. Даже в такой большой праздник, как День Победы. Они предлагают вспомнить героев дома, участвовать в Бессмертном полку онлайн, поздравить родных по телефону, а не лично.

В стране цифра заболевших достигла 198 657 человек, за сутки прибавилось 10817 пациентом.

Тенденция очень тревожная.

Тенденция очень тревожная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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