3D инсталляция «Свет Великой Победы» 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется, где смотреть

9 Май 2020 2020-05-09T00:08:08+03:00

ЗD инсталляция в юбилейный год будет грандиозной. Но на курган зрителей не пустят. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Лазерное шоу, 3D мэппинг или видеоинсталляцию на Родину-мать на Мамаевом кургане в Волгограде в День Победы 9 мая 2020 покажут в прямом эфире телевидения и онлайн [во сколько начнется, где смотреть]

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«Свет Великой Победы» озарит Мамаев курган в Волгограде вот уже пятый год подряд. В прошлом году патриотическую 3D инсталляцию на монумент «Родина-мать зовет!» посмотрели около трехсот тысяч человек. В 2020 году акция впервые пройдет без зрителей. Из-за угрозы коронавируса и режима самоизоляции лазерное шоу на Мамаевом кургане покажут онлайн. 9 мая Родина-мать снова поведет бойцов в атаку, вокруг будут рваться бомбы и снаряды, но она выстоит и приведет в победе. Скульптура вновь будет менять «платья» - сотканное из лазерных лучей, пепельное, красное, золотое, в цветах триколора. Помимо 3D мэппинга волгоградцы увидят кадры военной хроники, исторические фото и виды Волгограда современного. Начнется лазерное шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде 9 мая 2020 года в 21.30. В финале Мамаев курган озарит красочный фейерверк. Где смотреть: в эфире телеканала Волгоград 24.

Лазерное шоу "Свет великой Победы" на Мамаевом кургане в Волгограде.8 и 9 мая 2019 с 22.00 до 24.00 в режиме нон-стоп

В юбилейном году обновили содержание и мощности проекционного оборудования. У подножия главного монумента разместили тысячу диодных панелей, на подпорной стене - дополнительные конструкции. 9 мая 2020 в Волгограде 3D видеоинсталляцию «Свет Великой Победы» покажут не только на монументе Родины-матери, но и на других скульптурах Мамаева кургана. Она расскажет о начале войны и ее знаковых событиях, городах-героях и великих сражениях. А телеверсию представят с эффектом «дополненной реальности».

Также в программе мероприятий 9 мая 2020 в Волгограде – авиапарад и салюты во дворах во всех районах города, механизированный Бессмертный полк и песни с балконов.

Учтите, Мамаев курган 9 мая оцепят, запретят парковку и остановку общественного транспорта (подробности). Изменят расписание автобусов, троллейбусов и трамваев. Также 9 мая 2020 в Волгограде закроют парковки и перекроют дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU