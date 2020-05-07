2020-05-07T16:18:01+03:00
Общество

Где в Волгограде перекроют дороги и закроют парковки 8 и 9 мая

В День Победы горожан ждут дистанционные мероприятия и ряд ограничений из-за риска распространения коронавируса
Юлия Данильченко
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Брошенные на площади и поблизости машины будут увозить эвакуаторы.Брошенные на площади и поблизости машины будут увозить эвакуаторы.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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9 мая в Волгограде пройдет под знаком самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. Мероприятия будут, их никто не отменял, но в дистанционном формате. В связи с этим в городе-герое введут ряд ограничений – у Мамаева кургана и в центре закроют парковки, перекроют некоторые дороги.

Так, 9 мая с 15.00 до 23.00 остановят движение по Первой Продольной по улице Комсомольской до Маршала Крылова. Там пройдет шествие военной техники и ретроавтомобилей, которое можно будет наблюдать в онлайн-трансляции.

Тем, кто оставляет машины в центре Волгограда, лучше найти временную парковку в другом месте, потому что с 20:00 вечера 8 мая на площади Павших Борцов запретят оставлять личные автомобили. Это касается прилегающих улиц, обочин возле гостиниц «Волгоград» и «Интурист», по улице Гоголя у Главпочтамта. Те, кто проигнорирует введенные правила, рискует заплатить штраф на эвакуацию машины и штрафстоянку.

- Данная площадка будет задействована для формирования колонн участников акции «Победа в каждый дом», в рамках которой во дворах многоквартирных домов, где живут ветераны, в День Победы будут организованы музыкальные поздравления, - объясняют ограничения в мэрии.

Перекроют движение по улице Советской в границах от улицы 13-й Гвардейской до улицы Пражской. Здесь состоится акция «Поем всем двором» у Дома Павлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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