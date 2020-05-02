9 мая 2020 в Волгограде: программа праздничных мероприятий

В юбилейный День Победы 9 мая 2020 года Волгоград вновь будет носить гордое имя город-герой Сталинград. В программе праздничных мероприятий 9 мая 2020 в Волгограде парад военной авиации, ретро-автопробег, песни на балконе и парад у дома ветерана, минута молчания и артиллерийский салют, 3D инсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане, флешмобы, онлайн-концерты и памятные акции. Несмотря на опустевшие из-за угрозы коронавируса улицы и запрет жителям выходить из дома праздник все же отметят. Хотя и не в привычном формате. Не будет многотысячного шествия Бессмертного полка, марша парадных расчетов, концерта на набережной, фестиваля еды, солдатских привалов и многого другого. Но почести ветеранам не отменяются и не переносятся. 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне мы будем вспоминать еще долго.

АЭРОСТАТЫ НАД ВОЛГОГРАДОМ

Пять дней подряд с 5 по 9 мая 2020 в небе над Волгоградом будут парить три аэростата. Демонстрацию их свободного полета приурочили к юбилейному Дню Победы. Главное, чтобы погода не подвела, как и в случае с авиационным парадом.

ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД 9 МАЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

Утром 9 мая 2020 в небе Волгограда боевые самолеты и вертолеты устроят воздушный парад. Начнется пролет военной авиации в 10.00 по местному времени. В это же время пройдут торжественные построения в воинских частях и возложение венков и цветов в памятных местах. Смотреть авиапарад из своих окон смогут жители и Тракторозаводского, и Центрального, и даже Кировского районов. Если на юге города военная авиация будет держаться ближе к Волге, то в центре пройдет над площадью Павших Борцов.

Чтобы увидеть парад авиации в День Победы 2020 в Волгограде смогли все желающие, покажут его в эфире местных телеканалов. А 7 мая волгоградцы могут посмотреть тренировки военной авиации.

Пройдут на авиапараде 9 мая 2020 в Волгограде боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ми-35, самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34. Экипажи пройдут парами и группами на высотах от 100 до 300 метров.

Военная авиация пройдет парадным строем над Волгоградом 9 мая 2020.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

ПЕСНИ ПОБЕДЫ И МИНУТА МОЛЧАНИЯ 9 МАЯ 2020 В ВОЛГОГРАДЕ

В День Победы 9 мая 2020 в 10.10 в Волгограде начнется автопробег ретроавтомобилей и военной техники. Три колонны соберутся на площади Павших Борцов и поедут в разные концы города. Машины в течение дня проедут по главным улицам и дворам, где живут ветераны. Из них будут звучать песни военных лет. Так в этом году решили поздравить фронтовиков. Назвали акцию парад у дома ветерана.

Бессмертный полк 9 мая 2020 года в Волгограде впервые пройдет в онлайн формате – в соцсетях. Присоединиться к нему может каждый, опубликовав историю своих родных.

В полдень 9 мая 2020 вся страна - в окне победы. В разных уголках России люди будут петь песню «День победы», стоя на своих балконах, у открытого окна или в любом месте, где они в тот момент окажутся. Главное тут спеть не хором, а от души, от сердца. Начало в 12.00 по местному времени.

А ровно в 19 часов 00 минут 9 мая 2020 в эфире радиостанций наступит тишина. Замрет весь Сталинград. В память героев Великой Отечественной войны начнется «Минута молчания». А после всем жителям Волгограда и области предлагают открыть окна или выйти на балконы с фотографиями своих фронтовиков и снова исполнить «День Победы».

«СВЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ», САЛЮТ И ФЕЙЕРВЕРК

Состоится 9 мая 2020 в Волгограде и уже ставшее традиционным лазерное шоу на Мамаевом кургане. Обновленная и помолодевшая Родина-мать вновь оденется в золото, и будет менять платья из лазерных лучей и кадров военной хроники. 3D мэппинг или видеоинсталляция «Свет Великой Победы» на Мамаевом Кургане в Волгограде в День Победы начнется 9 мая 2020 в 21.30. Волгоградцам ее покажут в эфире местного телевидения, устроят видеотрансляцию и в интернете.

А вечером в юбилейный День Победы прогремит артиллерийский салют. Начнется салют 9 мая 2020 в Волгограде в 22.00 по местному времени. Артиллерийские расчеты произведут 30 орудийных залпов с интервалом в 30 секунд. Сопровождать их будет красочный фейерверк. Он тоже пройдет без зрителей. Где смотреть? Также по телевизору или окон близлежащих домов.

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ОНЛАЙН

Немало акций к 75-летию победы в этом году перекочевали в соцсети и онлайн. Среди них «Фонарики Победы», «Флаги России. 9 мая», «Альбом Победы», «Письмо Победы» и «Привет из Сталинграда!». Свои программы подготовили все театры и библиотеки.

Интернет-радио на сайте Волгоградской филармонии весь день 9 мая 2020 с 6.00 до 22.00 будет транслировать праздничный концерт ко Дню Победы «Я говорю с тобой из Сталинграда!». Записи концертов можно послушать на канале в YouTube.

На площади перед музеем-панорамой «Сталинградская битва» смонтировали выставку «Весна в Сталинграде», которая в фотографиях расскажет о первых годах жизни послевоенного города. Открытие выставки в онлайн-режиме можно увидеть в соцсетях музея 7 мая 2020 года в 11.00.

Также волгоградцы и жители других городов могут не выходя из дома отправиться на онлайн-экскурсии по объектам музея-заповедника с помощью платформы ZOOM. Например, прогуляться на Мамаев курган, вокруг музея или посмотреть диорамы. Анонсы - на сайте музея stalingrad-battle.ru. Множество интересных программ и экскурсий предложит и YouTube канал «Главный музей Волгограда».

«КарАРТин» - новый виртуальный проект музея Машкова, который предложит экскурсии, лекции, мастер-классы и детские программы.

Виртуальные экскурсии также запустил Волгоградский краеведческий музей.

Пойти в театр, не нарушая карантин, и посмотреть лучшие спектакли и концерты предлагает Царицынская опера.

Стихи, рассказы и спектакли также можно найти на канале Молодежного театра https://www.youtube.com/channel/UCve5FBOVkKGr91DdYQb7toQ

Напомним, все массовые мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы, не отменены, а перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Точная дата их проведения пока не известна.