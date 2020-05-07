2020-05-07T14:42:06+03:00
Общество

Как в Волгограде будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая

В городе-герое изменится расписание спецмаршрутов, не будут высаживать на Мамаевом кургане
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 и 9 мая в Волгограде изменится движение общественного транспорта. Это связано, прежде всего, с режимом всеобщей самоизоляции и требованием Роспотребнадзора исключить массовые мероприятия на майских праздниках.

В первую очередь власти решили исключить посещение Мамаева кургана: эта остановка вычеркнута из маршрутов всего общественного транспорта. Уже с 18:00 часов 8 мая автобусы, троллейбусы и трамваи не будут высаживать на «Мамаевом кургане». Нельзя будет высадиться у Дворца спорта и Центрального стадиона. Это касается и Второй Продольной.

Работать транспорт будет по расписанию выходного дня: с 6.00 до 8.00 утра работающие волгоградцы смогут воспользоваться 32 спецмаршрутами. Продолжит курсировать троллейбус № 15А «Больничный комплекс – Куйбышева». А вот №8 и №9 поедут по измененному маршруту от микрорайона Спартановка до площади Возрождения по Первой и Второй продольным магистралям соответственно.

Вечерние рейсы тоже ждут небольшие корректировки. С 16:00 скоростные трамваи «Ельшанка – ВГТЗ» не будут останавливаться от «Площади Ленина» до «Площадь Возрождения». Изменится движение автобусов № 35 и № 20. Начиная с остановки Комсомольская они поднимутся по Комсомольской, затем на Невскую довезут до Второй Продольной, оттуда по улице Рокоссовского – до Хиросимы, а дальше по привычному маршруту.

- Напомним, что с 9 по 11 мая в Волгограде для сотрудников предприятий и организаций, которые продолжают работу, будет организовано движение автобусов, трамваев и троллейбусов по действующему для специальных маршрутов расписанию выходного дня. Транспорт выйдет на линии в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
География распространения коронавируса: плюс 31 случай в Волгограде
После майских праздников в Волгоградской области начнут травить клещей и комаров
Андрей Бочаров: О снятии режима самоизоляции в Волгоградской области говорить рано
Как в Волгограде будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая
Где в Волгограде перекроют дороги и закроют парковки 8 и 9 мая
В Волгограде похоронили главного дирижера музтеатра Вадима Венедиктова
В Волгоградскую область из Анталии привезли четырех туристов: результаты тестов пока неизвестны
Волгоградский губернатор попросил жителей не выходить из дома в День Победы
«Россети Юг» обеспечили надежную работу оборудования Волгоградского геронтологического центра
У главврача провизорного госпиталя по коронавирусу в Волгограде диагностировали пневмонию
Коронавирус в Волгоградской области»: плюс 64 заболевших, 85 человек выписали из больниц
В Волгограде военный зарезал приятеля в квартире своей подруги
На юге Волгограда ремонтируют улицу Григория Засекина
«Мерседес» врезался в «КамАЗ»: две молодые волгоградки и парень погибли на месте
Экс-главе волгоградского следкома Михаилу Музраеву продлили арест до 10 июня
Над Мамаевым Курганом в Волгограде пролетел патриотический плакат со Сталиным
Под Волгоградом чиновник получал взятки от фермера
Салют 9 мая 2020 в Волгограде: когда начнется и где смотреть
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 7 мая 2020: число заболевших резко растет
ФНС поможет волгоградскому бизнесу получить субсидии