Как в Волгограде будет ходить общественный транспорт 8 и 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T14:42:06+03:00

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8 и 9 мая в Волгограде изменится движение общественного транспорта. Это связано, прежде всего, с режимом всеобщей самоизоляции и требованием Роспотребнадзора исключить массовые мероприятия на майских праздниках.

В первую очередь власти решили исключить посещение Мамаева кургана: эта остановка вычеркнута из маршрутов всего общественного транспорта. Уже с 18:00 часов 8 мая автобусы, троллейбусы и трамваи не будут высаживать на «Мамаевом кургане». Нельзя будет высадиться у Дворца спорта и Центрального стадиона. Это касается и Второй Продольной.

Работать транспорт будет по расписанию выходного дня: с 6.00 до 8.00 утра работающие волгоградцы смогут воспользоваться 32 спецмаршрутами. Продолжит курсировать троллейбус № 15А «Больничный комплекс – Куйбышева». А вот №8 и №9 поедут по измененному маршруту от микрорайона Спартановка до площади Возрождения по Первой и Второй продольным магистралям соответственно.

Вечерние рейсы тоже ждут небольшие корректировки. С 16:00 скоростные трамваи «Ельшанка – ВГТЗ» не будут останавливаться от «Площади Ленина» до «Площадь Возрождения». Изменится движение автобусов № 35 и № 20. Начиная с остановки Комсомольская они поднимутся по Комсомольской, затем на Невскую довезут до Второй Продольной, оттуда по улице Рокоссовского – до Хиросимы, а дальше по привычному маршруту.

- Напомним, что с 9 по 11 мая в Волгограде для сотрудников предприятий и организаций, которые продолжают работу, будет организовано движение автобусов, трамваев и троллейбусов по действующему для специальных маршрутов расписанию выходного дня. Транспорт выйдет на линии в утренние и вечерние часы с 6-30 до 9-00 и с 16-30 до 20-00, - добавили «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU