2020-05-06T14:49:26+03:00
Общество

9 мая 2020 в Волжском: программа праздничных мероприятий

Как отметят день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 7, 8 и 9 мая 2020 в городе Волжском Волгоградской области [программа праздника]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С Днем Победы!С Днем Победы!Фото: Олег УКЛАДОВ
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В День Победы 9 мая 2020 в Волжском Волгоградской области пройдет сразу несколько памятных акций, приуроченных к 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, к которым можно присоединиться, не выходя из дома. В программе праздничных мероприятий на 9 Мая в Волжском в период самоизоляции – акции и флешмобы в соцсетях, акция «Знамя Победы», любимые песни в исполнении военного оркестра, открытие памятной доски Рихарду Зорге, праздник «Поем двором», ретропробег, минута молчания и светящиеся окна в память о героях.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, 7 мая 2020 в 10 утра в Волжском развернут 40-метровое «Знамя Победы». Молодые люди пронесут его по улицам Карбышева, 40 лет Победы и 87-й Гвардейской. Разумеется, соблюдая все меры безопасности по коронавирусу. А на Набережной в этот день будет играть песни победы военный оркестр. Волжане смогут послушать их из дома – видеозаписи появятся в соцсетях.

8 мая 2020 в 11 часов в Волжском на улице Зорге в доме №32 откроют мемориальную доску в честь легендарного разведчика.

9 мая 2020 в Волжском начнется с возложения цветов к памятным местам. С 10 утра агитбригады будут устраивать концерты для ветеранов в волжских дворах. В это же время в 12 городских округах устроят праздник «Поем двором». Жители города будут петь песни военных лет, распахнув окна. В 11 утра по улицам промчится ретропробег, старинные автомобили проедут по Волжскому с флагами и включенными клаксонами. Из колонок в разных уголках города с 11 до 13 часов, а также с 16 до 18 часов будут звучать музыка и сводки совинформбюро. А в 20.00 по местному времени объявят минуту молчания. После всем волжанам предлагают вместе спеть «День победы» и запустить из окон бумажные самолетики с надписью «Победа!». И финальным аккордом станут горящие цифры «75» на фасаде гостиницы «Ахтуба» в 21.00. Жителям Волжского в это время также предлагают зажечь в своих окнах гирлянды в память о дедах.

И, наконец, 9 мая 2020 жители Волжского смогут посмотреть по местному телевидению и в соцсетях хронику Дня Победы в соседнем Волгограде, где в программе праздника также воздушный парад, салют и лазерное шоу на Мамаевом кургане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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