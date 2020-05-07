Мамаев курган полностью оцепят 8 и 9 мая, запретят парковку и остановку даже общественного транспорта

Волгоградцы не могут представить себе День Победы без Мамаева кургана. Но в 2020 году из-за коронавируса отмечать 9 мая придется дома, а главную высоту России и вовсе оцепит полиция, здесь запретят парковку и остановку общественного транспорта. Такое трудно представить, однако нужно понимать, что это жесткие, но необходимые меры по борьбе с пандемией.

Формат празднования 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне непривычный, но безопасный. Все мероприятия пройдут в дистанционном режиме. Никаких массовых скоплений людей – следуем требованиям Роспотребнадзора. А чтобы не было соблазна прогуляться у мемориального комплекса, с 17:00 вечера 8 мая к нему запретят подъезды и закроют все парковки. Ограничение продлится до полуночи 9 мая. За самоизоляцией будут следить полицейские.

- На парковочных площадках рядом с Мамаевым курганом, парком Победы, Центральным стадионом, Дворцом спорта, а также на улице. Землячки в районе примыкания ко Второй Продольной магистрали будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Невозможно будет добраться до Мамаева кургана и на общественном транспорте: уже с 18:00 часов 8 мая автобусы, троллейбусы и трамваи исключат эту остановку из своего маршрута. Нельзя будет высадиться у Дворца спорта и Центрального стадиона.

- На Второй продольной магистрали в вечернее время 8 мая, а также в течение всего дня 9 мая из схемы движения автобусных специальных направлений временно исключена остановка «Мамаев курган», - уточняют в администрации.

И хотя многие привыкли в памятный для всей страны день возлагать цветы у Мамаева кургана, а на параде поздравлять ветеранов, в этом году придется ответственно сидеть дома. В этом есть большой плюс: наблюдать за праздничными мероприятиями и даже принять в них участие смогут все. Например, утром 9 мая над мемориальным комплексом будут летать аэростаты с патриотическими плакатами. Они будут путешествовать над город-героем полтора-два часа. С полной программой мероприятий можно ознакомиться в материале «Комсомолки».