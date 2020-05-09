2020-05-08T22:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 9 мая 2020: среди зараженных COVID-19 все больше медиков

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 9 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Врачи заражаются все чаще.Врачи заражаются все чаще.
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9 Мая вся страна, в том числе и Волгоград, отмечает 75-летие Победы. Но этот праздник будет другим: омраченным масштабной эпидемией коронавируса. В Волгоградской области она распространяется все быстрее. По последним данным на 9 мая 2020 года диагноз коронавирус поставили 791 волгоградцу. За сутки +80 человек. Самый большой прирост с начала эпдемии. Летальный исход от COVID-19 по-прежнему у 12 человек. Хочется верить, что на этом цифра остановится. Известно, что в реанимации из-за коронавирусной инфекции находится 17 человек, из них четверо на ИВЛ. У всех осложнения на фоне хронических заболеваний.

Но шансы на благополучный исход есть. 40-летнему волгоградцу удалось выжить после двух недель на искусственной вентиляции легких.

Все больше заболевших коронавирусом среди медиком. Увеличилось число с COVID-19 в Николаевской районной больнице. Изначально опасный диагноз поставили 13 сотрудникам ЦРБ, затем еще троим.

А вот у медицинских работников из больницы №3 коронавирус пока не подтвержден, в том числе и у главного врача Елены Левшиной. Официально – двусторонняя пневмония. Результата второго теста пока нет.

Для более точного выявления инфекции используется и КТ – компьютерная томография. В Волгограде 9 аппаратов работают с коронавирусными больными. Они дают более точный результат, чем тестирование.

Жаль, в области такого оборудования немного. Хотя многим районам не помешало бы. Например, Николаевскому. За сутки там прибавилось сразу 15 жителей, у которых выявили коронавирус. Но в «лидерах» остается Волгоград.

Кстати, если раньше COVID-19 везли из Москвы и других регионов, сейчас это в основном контактные случаи. Становится все больше пациентов с коронавирусом из тех, кто пришел к врачу с жалобами на высокую температуру и кашель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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