Вспышка коронавируса в Николаевской ЦРБ: число заболевших медиков увеличилось до 16
Ситуация с массовым заболеванием медицинского персонала в ЦРБ города Николаевска Волгоградской области остается сложной: болеют легко, но число случаев увеличивается. Об этом "КП-Волгоград" рассказал зампред областного комитета здравоохранения Николай Алимов:
- Количество подтвержденных случаев увеличилось с 13 до 16 человек среди медицинского персонала. Все заболевания протекают в легкой форме, несколько человек уже вылечились и выписаны.
Напомним, сотрудники Николаевской ЦРБ заразились COVID-19 от пациентки, которая пришла на прием, но ничего не знала о том, что больна. Таким образом пришлось тестировать всех, кто был с ней в контакте, также семьи медперсонала. После вспышки во всех стационарных отделениях провели заключительную дезинфекцию. В ближайшее время региональный Роспотребнадзор проведет проверку и решит вопрос об открытии стационаров ЦРБ для приема пациентов.
ИСТОЧНИК KP.RU