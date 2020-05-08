2020-05-08T13:24:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Вспышка коронавируса в Николаевской ЦРБ: число заболевших медиков увеличилось до 16

COVID-19 у волгоградских врачей протекает легко, несколько человек уже выписали
Юлия Данильченко
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Пока Николаевская ЦРБ не принимает пациентов. Фото: ЦРБПока Николаевская ЦРБ не принимает пациентов. Фото: ЦРБ
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Ситуация с массовым заболеванием медицинского персонала в ЦРБ города Николаевска Волгоградской области остается сложной: болеют легко, но число случаев увеличивается. Об этом "КП-Волгоград" рассказал зампред областного комитета здравоохранения Николай Алимов:

- Количество подтвержденных случаев увеличилось с 13 до 16 человек среди медицинского персонала. Все заболевания протекают в легкой форме, несколько человек уже вылечились и выписаны.

Напомним, сотрудники Николаевской ЦРБ заразились COVID-19 от пациентки, которая пришла на прием, но ничего не знала о том, что больна. Таким образом пришлось тестировать всех, кто был с ней в контакте, также семьи медперсонала. После вспышки во всех стационарных отделениях провели заключительную дезинфекцию. В ближайшее время региональный Роспотребнадзор проведет проверку и решит вопрос об открытии стационаров ЦРБ для приема пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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