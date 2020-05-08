2020-05-08T13:48:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Волгограде для больных коронавирусом работает 9 аппаратов КТ

Этот способ активно используется для диагностики пневмонии у тяжелых больных
Юлия Данильченко
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На сегодняшний день существует немало способов диагностики коронавирусной инфекции, самый популярный из них – тест. Однако даже тест-системы дают сбои или отнимают время, а вот аппарат компьютерной томографии в совокупности с профессиональным взглядом врачей, которые смогут безошибочно увидеть негативные процессы в легких, точно не подведут. Порой именно этот вариант помогает своевременно начать правильное лечение и спасать людей с COVID-19.

- В Волгоградской области есть 9 аппаратов КТ для работы с больными коронавирусной инфекцией. Специалисты работают в режиме инфекционного госпиталя, то есть в средствах индивидуальной защиты. К ним поступают пациенты при первичной диагностике пневмонии, для повторной диагностики и дальнейшего лечения, - прокомментировал «КП-Волгоград» зампред комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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