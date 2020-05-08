Делают анализ на COVID-19: в провизорном госпитале по коронавирусу в Волгограде 4 врача слегли с пневмонией

8 Май 2020 2020-05-08T13:15:05+03:00

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Главный врач ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3» Елена Левшина слегла с признаками пневмонии еще до майских праздников. Сделали тест на коронавирус – отрицательный, зато нашли пневмонию.

- Всего заболело 4 человека, включая главного врача. Есть клиника заболевания, все находятся в стационарах, у всех взяты повторные анализы. Я напомню, что это инфекционный госпиталь, риски заражения там высоки, - рассказал зампред комитета здравоохранения по Волгоградской области Николай Алимов. - Хотя в данном случае мы точно не знаем, является ли данный случай внутрибольничным заражением, либо это принесено извне.

Сама главврач предпочла лечиться в больнице и продолжать работу – больные очень нуждаются в профессиональной помощи врачей. Пока результаты вторичных тестов неизвестны, а по факту заражения проводится проверка – ищут источник инфицирования.

ИСТОЧНИК KP.RU