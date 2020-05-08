Заболевший коронавирусом волгоградец выжил после двух недель на ИВЛ

Две недели на ИВЛ, легкие размером с кулак, искусственная кома. Месяц в больнице на волоске от смерти, где жизнь приходилось буквально вдыхать и выдыхать. А после - длинная история выздоровления. История о героях-врачах, о новых ценностях и взгляде на жизнь.

Александру Варламову* исполнилось сорок, когда ему поставили страшный диагноз – новая коронавирусная инфекция. Никаких хронических болячек, да и по возрасту не в группе риска. Как так? Оказывается, никто, нигде и никогда не застрахован. «Комсомолка» узнала, как Александру удалось попасть в те 20% счастливчиков, выживающих после отказа работы легких и ИВЛ.

«СПУСТЯ НЕДЕЛЮ ОЩУТИЛ ОДЫШКУ»

В начале весны Александр с семьей отдыхал на Кипре. Это была давно запланированная поездка. О пандемии тогда говорили, но вскользь, в России паники не было. Вернулись 8 марта, а уже 30, то есть спустя три недели, у волгоградца поднялась высокая температура.

- Я мог заразиться в Волгограде, ведь с момента возвращения прошел достаточно большой срок. Температура была выше 38. Три дня сбивал сам, на четвертый вызвал врача из поликлиники, на пятый меня осмотрели, прослушали. Легкие чистые, да и никаких симптомов не было – ни кашля, ни одышки, - вспоминает Александр.

Еще через пару дней Александр поехал в поликлинику на повторный прием, чтобы узнать анализы. Уже тогда началось покашливание.

На память остались снимки и блокнот, в который волгоградец писать записки медсестрам. Фото: героя публикации.

- Когда я вышел из дома, прошелся, почувствовал затрудненное дыхание. И врач услышал хрипы, было подозрение на пневмонию. Выдали направление в больницу №4, куда меня и отвезла супруга.

Врачи немедля сделали КТ, поставили воспаление легких.

- Я рассказал, что был за границей, и попал в категорию подозрительных. Меня начали лечить сразу же, так как сохранялась температура и со временем она перестала сбиваться. Это беспокоило и меня, и врачей. Я поступил 6 апреля, а 9-го меня перевели в отделение пульмонологии, где можно было воспользоваться кислородной маской. Там же сбили жар, в том числе с помощью охлаждающего одеяла. Мне стало легче, так хорошо. Думаю, посплю, - рассказывает Александр. На тот момент он еще надеялся, что все обойдется. - Но уже через день я оказался в реанимации.

ТРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕСТА, А ДИАГНОЗ ПОДТВЕРДИЛИ

Ощущения пациента и его реальное состояние в действительности сильно различались. Облегчение было временным, обманчивым. Коварная болезнь уже уничтожала его легкие. Врачи делали один тест за другим: три отрицательных результата!

Переведя пациента в реанимацию, сделали вторую томографию за несколько дней. Да, это облучение, вредно, но зато более полная и достоверная диагностика. Врачи сработали грамотно, не стали полагаться даже на анализы, всегда были на шаг впереди. Медики советовались со своими коллегами из Москвы, специализирующимися на лечении нового заболевания, обменивались мнениями и опытом. По оценкам столичного доктора, в волгоградской больнице №4 оказались не только отличные профессионалы, но и все необходимое для лечения даже самых тяжелых больных COVID-19. А Александр был именно таким.

- Да, мне не говорили всей правды. Я не догадывался, насколько все серьезно. Со мной общались очень чутко, оптимистично. Думаю, именно это помогло мне не опустить руки и изначально верить в излечение. Врачи – настоящие психологи, я им очень благодарен за это.

В первый же день в реанимации Александра стали лечить от коронавируса. Даже день промедления мог стоить ему жизни. Болезнь развивалась стремительно. Недаром говорят, что люди сгорают за сутки.

«Я НЕ МОГ ОТДЫШАТЬСЯ ПО 5 МИНУТ, ДВИГАЛСЯ С ТРУДОМ»

Первые сутки меняли схемы, давали разные антибиотики, использовали кислородную маску.

- Только тогда я понял, насколько все серьезно. Мне приходилось по пять-семь минут сидеть, кашлять и пытаться отдышаться, чтобы встать с постели и элементарно дойти до раковины. По пути кружилась голова, была сильная слабость, не хватало кислорода. Я садился обратно на больничную койку и снова пытался дышать. А ведь я молодой, здоровый мужчина, не курю, занимаюсь спортом. Это было ужасно.

Затем врачи поставили перед фактом: нужно подключать к ИВЛ. К тому моменту легкие Александра работали слабо, кислород практически не поступал в кровь, была необходима срочная искусственная вентиляция. Чтобы подключиться к ИВЛ, необходимо сделать разрез на шее и подавать воздух через трахеостому. Питание – через зонд в носу, руки привязаны, медикаментозный сон.

- Я плохо помню тот период. Все было как один долгий день. На ИВЛ я провел около двух недель. Только после этого можно было говорить о положительной динамике. Еще два дня я был в реанимации без ИВЛ. Помню, как перед последней томографией по пути туда и обратно дышал сам, без аппарата. Это очень радовало.

ВРАЧИ – ГЕРОИ, СЕМЬЯ – САМОЕ ГЛАВНОЕ

Единственное, почему Александр согласился рассказать свою историю – ради благодарности. И врачам, и всем тем, кто его поддерживал в этот трудный период. Месяц в больнице оказался насколько трудным, настолько и важным.

- Перед реанимацией я просил телефон, хотел позвонить на работу, рассказать, что не успел доделать, - говорит Александр. – Сегодня понимаю, насколько это второстепенно. Работа никуда не делась, зато мои коллеги оказали колоссальную поддержку. Обо мне очень беспокоились даже те друзья, с которыми мы мало и редко общаемся. И те, кто близок, очень за меня молились. Я чувствовал их эмоционально. Сейчас я стараюсь уделить всем своим близким как можно больше времени. Ведь главное – люди, человеческое общение, семья.

И, конечно, отдельная благодарность врачам больницы №4, тем, кто каждый день на передовой рискует своей жизнью, чтобы спасти чужую.

- Когда мне после реанимации сказали, каким тяжелым было мое состояние на самом деле, я сутки не мог прийти в себя и много думал. Что всего 15-20% больных коронавирусом отключат от ИВЛ живыми… Врачи лечили меня не только физически, но и психологически. Не давали поводов для уныния, шутили, настраивали на позитив, медсестры выхаживали меня как ребенка! После ИВЛ я не мог говорить и писал в блокноте о том, чего хочу. Они всегда были рядом. Я им от всей души благодарен!

Еще Александра беспокоит то, что не все понимают серьезность и опасность ситуации.

- Я никогда не мог подумать, что заболею, я ведь в жизни в больнице не лежал! Коронавирус есть, это факт. И никто не застрахован. Хотелось бы каждому посоветовать бережно относиться не только к себе, но и к своим близким.

Кстати, в семье Александра никто не заболел – у всех взяли тесты, они отрицательные.

*имя героя публикации изменено согласно законодательству

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