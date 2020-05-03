2020-05-02T21:37:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 3 мая 2020: за сутки заболело рекордное число волгоградцев

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 3 мая 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Волгоградская область пока не достигла пика по заболевшим.Волгоградская область пока не достигла пика по заболевшим.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Погода в Волгоградской области стоит чудесная. Расцвела сирень и даже сильный майский ливень не портит впечатления от цветущего города. Но эта весна запомнится волгоградцам не красотой, а коронавирусом. Число заболевших COVID-19 продолжает неуклонно расти. В пятницу оперативный штаб озвучил цифру в 42 заболевших за сутки, к 3 мая побит очередной антирекорд – 46 волгоградцам поставили опасный диагноз. Общее число заболевших достигло 432 человек. И прогнозы медиков неутешительны, к сожалению. До пика мы еще далеко.

Также сообщили официальные власти еще об одном летальном случае. От осложнений из-за коронавируса умер 57-летний житель Ворошиловского района. Мужчина обратился к медикам на третий день болезни. Его сразу поместили в реанимацию, но спасти волгоградца не удалось.

Но несмотря на устрашающие данные, волгоградцы продолжают нарушать установленный губернатором Волгоградской области режим. Патрули ежедневно составляют десятки протоколов. Только за 1 мая они оформили бумаги на 111 человек. Всех ждут судебные разбирательства и возможно – штрафы.

В особом формате пройдет из-за коронавнируса в этом году День Победы: без Парада на площади Павших борцов, без Бессмертного полка на Мамаевом кургане. Но отметить предлагают дома. Посмотреть авиа-шоу со своих балконов и даже спеть всем вместе «День Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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