2020-05-02T12:01:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгоградской области: заболели еще 46 человек

От Covid-19 умер десятый пациент - 57-летний волгоградец
Екатерина МАЛИНИНА
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В регионе уже десять летальных случаев от COVID-19В регионе уже десять летальных случаев от COVID-19
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В Волгоградской области ситуация по коронавирусу ухудшается каждый день. Цифры все больше и больше. По данным информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за сутки заболели еще 46 человек – это рекорд для региона. Таким образом, общее число зараженных COVID-19 достигло 432, и похоже, в ближайшие дни может преодолеть в печальную цифру в 500 человек.

В волгоградских больницах под наблюдением находятся 800 пациентов, 762 взрослых и 38 детей. На карантин посадили 2498 человек - это те, кто контактировали с заболевшими или имеют высокий риск заражения.

Есть и новый погибший от коронавируса в регионе на 2 мая. Как сообщает оперативный штаб, умер 57-летний житель Волгограда. Таким образом в Волгоградской области зафиксировано 10 летальных случаев.

Всего в России за сутки заболели 9 623 человек. Общее число зараженных достигло огромной цифры в 124054.

ИСТОЧНИК KP.RU

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