2020-05-02T14:24:11+03:00
Общество

Волгоградцам предлагают всем вместе спеть День Победы 9 мая в 12-00 на своих балконах

А затем выложить ролик в интернет
Екатерина МАЛИНИНА
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Песня в этот день прозвучит со многих балконов: в память о погибших, в благодарность ветеранам, и для нас самих.Песня в этот день прозвучит со многих балконов: в память о погибших, в благодарность ветеранам, и для нас самих.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В этом году страна отмечает большую дату: 75-летие Победа в Великой Отечественной войне. Но сам праздник пройдет не так, как хотелось бы. Из-за эпидемии коронавируса все массовые мероприятия отменили. Не будет 9 мая Парада Победы и шествия Бессмертного полка. Но это не значит, что мы забыли и наша благодарность отстоявшим нашу землю стала меньше. Выразить ее можно и воспоминаниями о героях-родных за праздничным столом и любимым военными песнями. Одну из них организаторы акции "Окна Победы" предлагают спеть все вместе. 9 Мая в 12-00 нужно от всей души исполнить главную праздничную песню "День Победы" Давида Тухманова. Сделать это на балконе или просто за столом. И тут не важно наличие голосовых данных, главное – от души. Можно снять небольшое видео и выложить его в интернет с хэштегом #окнопобеды.

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Волгоград поддерживает проект "Окно Победы" 9 мая
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К проекту обещают присоединиться известные актеры, журналисты, певцы, политики, общественники. Общая песня должна объединить людей в это непростое время.

Программу всех мероприятий и акций на 9 Мая читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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