111 волгоградцев попали под протоколы за нарушение самоизоляции 1 мая

2 Май 2020 2020-05-02T11:19:33+03:00

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Традиционно майские праздники волгоградцы проводят на природе за шашлыками. Но не в этом году. Коронавирус внес кардинальные изменения в привычную жизнь. В регионе действует режим самоизоляции, так что пикники отменяются, как и прогулки по городу. За порядком следят специальные патрули, в которые вошли полицейские, чиновники, сотрудники Роспотребнадзора, росгвардейцы. Они вправе составлять протоколы об административной ответственности, что и делают. Только за 1 мая во время рейдов бумаги оформили на 111 волгоградцев.

Теперь всем им предстоит ответить за нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Суды уже выносят решения. Иногда ограничиваются предупреждением, могут наказать и на несколько тысяч рублей. Статья предусматривает штраф от тысячи до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU