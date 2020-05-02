«Сгорел» за несколько дней: от коронавируса умер 57-летний волгоградец

2 Май 2020 2020-05-02T12:23:55+03:00

Мужчину сразу же разместили в реанимации, но спасти его не удалось.

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В Волгоградской области продолжают расти цифры по заболевшим коронавирусом. На данный момент количество зараженных достигло 432 человек. За сутки +46. Есть еще один подтвержденный летальный случай от COVID-19 в регионе. Как сообщает оперативный штаб, 57-летний житель Ворошиловского района почувствовал себя плохо 21 апреля 2020 года. Сначала, мужчина решил, что это простое ОРВИ и лечился дома обычным парацетамолом. Но уже через три дня вызвал врача: началась задыхаться, становилось только хуже. 24 апреля его госпитализировали сразу же в реанимационное отделение инфекционной больницы №1. Но несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Волгоградец умер. Уже посмертные исследования подтвердили, что у него была коронавирусная инфекция.

Как поясняют медики, у мужчины было несколько сопутствующих заболеваний.

На данным момент в Волгоградской области зафиксировано 10 летальных случаев. Чаще всего умирали люди в возрасте - с ослабленными иммунитетом и множеством хронических болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU