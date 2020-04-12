Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 11 апреля 2020: подозрительная смерть от пневмонии и новые заражения от приехавших из Москвы

12 Апр 2020 2020-04-11T20:15:59+03:00

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Десять дней в режиме самоизоляции, к сожалению, не остановили распространение коронавируса в Волгограде и области. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на 12 апреля 2020 года: число зараженных увеличилось до 33 человек, пять «положительных» диагнозов подтвердили на последние сутки (из них две женщины и трое мужчин).

География распространения коронавируса в Волгоградской области также расширяется. За последние сутки два зафиксировано в Иловлинском районе, по одному – в Михайловке, Клетском и Старополтавском районах. И, если до этого вирус завозили в регион люди, вернувшиеся из-за границы (ТОП-5 стран, откуда возвращались волгоградцы), то из пяти последних инфицированных четверо привезли коронавирус из Москвы, и уже тут заразили окружающих. Так, в Иловлинском районе вернувшийся из столицы мужчина заразил свою жену – у нее подтвердили диагноз.

А вот история смерти 48-летней женщины в Жирновском районе оставляет много вопросов. Жительница поселка Линево заболела еще в конце марта, 8 апреля умерла. Утром 11 апреля глава Жирновского района записал обращение к землякам, в котором заявил, что женщина скончалась от коронавируса и могла заразить много односельчан. Однако, позже это обращение быстро убрали с радиоэфира и соцсетей, а облздрав заявил, что в Жирновском районе коронавирусных больных нет, а женщина умерла от пневмонии. В оперативном штабе региона заверили, что первый тест, которые сделали пациентке еще при жизни, был отрицательным. Но все-таки взяли вторичную пробу, чтобы убедиться в окончательном диагнозе.

ИСТОЧНИК KP.RU