Коронавирус в Волгограде: женщина скончалась от внебольничной пневмонии в Жирновске

В Жирновском районе Волгоградской области паника. С самого утра 11 апреля 2020 года на радио Жирновск ФМ транслируют экстренное обращение к землякам от главы администрации района Александра Шевченко. В своем обращении чиновник говорит о том, что в районе женщина умерла от коронавируса. В «КП-Волгоград» попала аудиозапись данного обращения.

«Уважаемые жители города Жирновска и Жирновского района, ситуация по распространению коронавирусной инфекции в нашей стране осложняется с каждым днем. На территории Жирновского района по состоянию на 11 апреля 2020 года зарегистрирован первый случай положительного результата тест-пробы на COVID-19 у нашего жителя. Сегодня определяется группы лиц, контактировавшая с заболевшим человеком, который впоследствии скончался. Хочу подчеркнуть, что круг этих лиц очень широк. В контакте находились представители самых различных сфер нашей жизни. В этой ситуации каждый из нас должен задуматься и позаботиться о себе и своих близких, - говорит в своем радиобращении глава Жирновского района Волгоградской области Александр Шевченко.

Позже эта информация стала удаляться с сайтов и эфира, но жителей района она напугать успела. Как выяснилось, Александр Шевченко преждевременно записал скончавшуюся женщину в ряды заболевших коронавирусом. Анализ это не подтвердил. Но власти ничего не исключают. Всех, кто контактировал с женщиной, обследуют на коронавирус.

- В данный момент на территории Жирновского района не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, прокомментировал "КП-Волгоград" Анатолий Себелев, глава облздрава Волгоградской области. - Все лица с подозрением на коронавирусную инфекцию - а это ОРВИ, все внебольничные пневмонии - обследуются на предмет заражения новой инфекцией. Исследования проводятся в федеральных учреждениях Роспотребнадзора, в данный момент проводится проверка по факту смерти женщины в Жирновском районе с внебольничной пневмонией. Первый прижизненный анализ на коронавирусную инфекцию был отрицательный, но для окончательного подтверждения проводим дополнительные исследования по этому случаю. Мы относимся к нему как к подозрительному, поэтому проводим все превентивные мероприятия по изучению контактов и их обследованию. Больная страдала рядом серьезных хронических заболеваний, что безусловно могло повлиять на молниеносное течение заболевания.

Возможно, к понедельнику у властей уже будет окончательный результат анализа. И станет точно понятно, от чего умерла женщина.

Как стало известно «КП-Волгоград» женщина работала уборщицей в строительном магазинчике в поселке Линево. Ей было 48 лет. С ней работали и контактировали 5 продавцов. Жители поселка говорят о том, что у продавцов тоже появились признаки ОРВИ. Умершая женщина 28 марта последний раз была на работе, с 30 ушла на больничный, а 8 апреля умерла.

Тем временем, по данным лабораторного центра Роспотребнадзора, в Волгоградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у пяти человек. На сегодняшний день в нашей области 33 заболевших COVID-19. Все они госпитализированы. Уже выписали из больниц 7 человек: четверых взрослых и троих детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/772523" frameborder="0"></iframe> Глава Жирновского района сообщил о смерти жительницы от пневмонии.Екатерина СИМОХИНА

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