Коронавирус в Волгограде: к 11 апреля число заболевших увеличилось до 33 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T11:33:25+03:00

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По данным федерального управления Роспотребнадзора на утро 11 апреля 2020 года в Волгоградской области диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден у 33-х пациентов. За последние сутки число заболевших увеличилось на пять человек. Умерших, к счастью, нет. Выздоровевших и выписанных из больницы по-прежнему пять человек.

Пока некоторые волгоградцы скептически относятся к вводимым ограничениям, коронавирус продолжает распространяться по региону. В большей степени из-за тех приезжих, которые не соблюдают предписанный режим самоизоляции. Так, в Иловле приехавший из Москвы мужчина успел так погулять на карантине, что теперь под подозрением на коронавирус больше 30-ти жителей поселка. А вчера еще одного «карантинщика», прибывшего из столицы, не застали по месту жительства в Нехаевском районе.

Именно поэтому с 10 апреля в Волгоградской области решили брать под обязательное медицинское наблюдение не только тех, кто приезжает из-за границы, но и тех, кто пребывает из регионов России, где есть зараженные коронавирусом (а это по данным на 11 апреля 2020 – 82 региона РФ). Напоминаем, все прибывшие должны в течение 14 дней сидеть дома.

Всего к 11 апреля в России зарегистрировано 13 584 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки в стране подтверждено 1667 случаев COVID-19 в 49 регионах, число выписанных пациентов возросло до 1045. Умерло - 106 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU