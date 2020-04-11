Из каких стран возвращались туристы в Волгоград в период коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T16:02:59+03:00

За две недели в Волгоградскую область вернулись люди из 57 стран. Фото: Олег ЗОЛОТО

В период с 24 марта по 6 апреля в Волгоградскую область прибыли из-за рубежа 1353 человека

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К 11 апреля 2020 года коронавирус уже поразил 181 страну в мире. Границы закрываются, но вирус успел попасть в Россию, и в Волгоградскую область в том числе. Понятное дело, что привезли его с собой туристы, которые в это время прибывали из-за границы. Так, с 24 марта по 6 апреля в Волгоградскую область приехали из-за рубежа 1353 человека. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Всего в ЮФО за эти дни вернулись 33 318 человек из 81 страны.

География, откуда в Волгоградскую область возвращались туристы, обширна – в общей сложности из 57 стран.

Топ-5 стран, откуда вернулись жители волгоградцы:

- Таиланд - 139 (10,27%)

- Украина - 99 (7,32%)

- Абхазия - 68 (5,03%)

- Казахстан - 57 (4,21%)

- Армения - 51 (3,77%).

Если рассматривать Южный федеральный округ, то большинство жителей вернулись сюда из Абхазии, Украины, Турции, Таиланда, Казахстана, Ирана, ОАЭ, Армении, Грузии, США, Доминиканской Республики и Вьетнама.

При этом в Волгоградскую область вирус попал не только с «интуристами», но в большей степени с теми, кто вернулся из Москвы и других эпиднеблагополучных регионов России.

Напомним, что с 27 марта Россия закрыли границы и прекратила международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU