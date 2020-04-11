Из каких стран возвращались туристы в Волгоград в период коронавируса
К 11 апреля 2020 года коронавирус уже поразил 181 страну в мире. Границы закрываются, но вирус успел попасть в Россию, и в Волгоградскую область в том числе. Понятное дело, что привезли его с собой туристы, которые в это время прибывали из-за границы. Так, с 24 марта по 6 апреля в Волгоградскую область приехали из-за рубежа 1353 человека. Такие данные «КП-Волгоград» сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Всего в ЮФО за эти дни вернулись 33 318 человек из 81 страны.
География, откуда в Волгоградскую область возвращались туристы, обширна – в общей сложности из 57 стран.
Топ-5 стран, откуда вернулись жители волгоградцы:
- Таиланд - 139 (10,27%)
- Украина - 99 (7,32%)
- Абхазия - 68 (5,03%)
- Казахстан - 57 (4,21%)
- Армения - 51 (3,77%).
Если рассматривать Южный федеральный округ, то большинство жителей вернулись сюда из Абхазии, Украины, Турции, Таиланда, Казахстана, Ирана, ОАЭ, Армении, Грузии, США, Доминиканской Республики и Вьетнама.
При этом в Волгоградскую область вирус попал не только с «интуристами», но в большей степени с теми, кто вернулся из Москвы и других эпиднеблагополучных регионов России.
Напомним, что с 27 марта Россия закрыли границы и прекратила международное авиасообщение за исключением полетов, связанных с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU