Коронавирус в Волгограде: диагноз COVID-19 подтвердился еще у пяти волгоградцев

12 Апр 2020 2020-04-12T12:21:28+03:00

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Появились новые данные о заболевших коронавирусом в Волгоградской области. 12 апреля COVID-19 подтвердился еще у пяти волгоградцев. Пока неизвестно, есть ли среди заболевших дети. Все пациенты находятся в инфекционных больницах в отдельных боксах и получают необходимое лечение. Таким образом, коронавирусом в Волгоградской области всего заболели 38 человек.

На данный момент из стационаров выписали 7 человек, которые прошли лечение от этого опасного вируса: четверо взрослых и трое детей. Результатов анализа ждут еще 94 пациента, среди них 11 детей. Пока тяжелых и смертельных случаев нет. Хотя окончательно не известна причина смерти жительницы Жирновского района, которая скончалась от внебольничной пневмонии. Первый тест на COVID-19 был отрицательным. Сейчас медики ожидают результатов второго.

Напомним, Волгоградская область по прежнему живет в режиме самоизоляции. Это значит, выходить из дома можно только по указанным в постановлении губернатора Андрея Бочарова от 3 апреля причинам: в магазин, аптеку, до мусорных баков, на работу (на руках должна быть справка) и на дачи.

С 10 апреля в области ввели карантин для всех приезжающих из других регионов, где зарегистрированы заболевшие коронавирусом, то есть практически из любой точки на карте России. То есть путешественники должны не выходить из дома 2 недели и обязательно сообщить об этом в свою больницу.

Всего в России за сутки +2186 новых заболевших (всего 15770), 24 погибших (всего 130).

ИСТОЧНИК KP.RU