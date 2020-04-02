Коронавирус в Волгограде, новости на 2 апреля 2020 года: больше трех тысяч сидят на карантине

2 Апр 2020 2020-04-02T09:19:15+03:00

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Волгоградская область второй день живет в режиме полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Накануне власти региона ввели порядок передвижения по городу и области. Теперь, чтобы выйти из дома в ближайший продуктовый или на работу, волгоградцам придется писать или заполнять уведомление. Обстановка с коронавирусом в Волгограде на утро 2 апреля 2020 года под контролем властей. В Волгоградской области 8 заразившихся коронавирусом с подтвержденными диагнозами: бабушка и трое детей из Волжского, две женщины из Волгограда, мужчина из Камышина и женщина из Светлого Яра. В больницах в Волгограде уже 59 человек, более полсотни из них с неподтвержденным пока диагнозом. А количество сидящих дома на карантине контактных и выезжавших за рубеж жителей области перевалило за три тысячи человек. Шестерых из них оштрафовали за несоблюдение карантина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в больнице №3, которую переоборудовали под госпиталь на время пандемии, находятся 36 человек. В детской областной инфекционке лежат 13 человек и 10 волгоградцев - в инфекционной больнице в Кировском - там держат уже заболевших и ожидающих вердикта после предварительно подтвержденного теста на коронавирус. Всего проверили на наличие COVID-19 в Волгоградской области 3353 жителей.

Со 2 апреля в Волгоградской области пустили специальные автобусы для жителей отрезанных от транспортного сообщения поселков пригорода - Ерзовки, Городища и других .

Роспотребнадзор напоминает, что главное сейчас – не выходить лишний раз из дома, часто и тщательно мыть руки и вообще не трогать грязными руками лицо. А еще помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU