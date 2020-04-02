2020-04-02T09:19:15+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, новости на 2 апреля 2020 года: больше трех тысяч сидят на карантине

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде на утро 2 апреля 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Температуру теперь измеряют при входе во многие учреждения и организации.Температуру теперь измеряют при входе во многие учреждения и организации.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Волгоградская область второй день живет в режиме полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Накануне власти региона ввели порядок передвижения по городу и области. Теперь, чтобы выйти из дома в ближайший продуктовый или на работу, волгоградцам придется писать или заполнять уведомление. Обстановка с коронавирусом в Волгограде на утро 2 апреля 2020 года под контролем властей. В Волгоградской области 8 заразившихся коронавирусом с подтвержденными диагнозами: бабушка и трое детей из Волжского, две женщины из Волгограда, мужчина из Камышина и женщина из Светлого Яра. В больницах в Волгограде уже 59 человек, более полсотни из них с неподтвержденным пока диагнозом. А количество сидящих дома на карантине контактных и выезжавших за рубеж жителей области перевалило за три тысячи человек. Шестерых из них оштрафовали за несоблюдение карантина.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, в больнице №3, которую переоборудовали под госпиталь на время пандемии, находятся 36 человек. В детской областной инфекционке лежат 13 человек и 10 волгоградцев - в инфекционной больнице в Кировском - там держат уже заболевших и ожидающих вердикта после предварительно подтвержденного теста на коронавирус. Всего проверили на наличие COVID-19 в Волгоградской области 3353 жителей.

Со 2 апреля в Волгоградской области пустили специальные автобусы для жителей отрезанных от транспортного сообщения поселков пригорода - Ерзовки, Городища и других .

Роспотребнадзор напоминает, что главное сейчас – не выходить лишний раз из дома, часто и тщательно мыть руки и вообще не трогать грязными руками лицо. А еще помнить, что лишний вес может стать причиной многих заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Волгограде, новости на 2 апреля 2020 года: больше трех тысяч сидят на карантине
За сутки полицейские проверили более 2 тысяч волгоградцев на карантине
В Волгоградской области авто протаранили столб и дерево
Шесть жителей Волгоградской области нарушили карантин после заграничных поездок
Режим самоизоляции в Волгограде: в спецавтобусы забиваются те, кто должен сидеть дома, а медики вызывают такси
Волгоградская спортсменка Елена Слесаренко родила вторую дочь
Волгоградцев просят не тиражировать фейки о коронавирусе: за слухи – до 3 лет тюрьмы
Режим работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
В Волгограде на обработку утренних автобусов от коронавируса ушло 160 литров дезинфицирующих средств
У волгоградского управления МЧС новый начальник
В Волгограде ушел из жизни основатель фэндома Борис Завгородний
В Волгограде замдиректора и его фирму наказали на два миллиона рублей за взятку полицейскому
В Волгограде конкурсный управляющий растратил деньги фермерского хозяйства
Волгоградцу, насмерть сбившему пешехода, грозит 12 лет колонии
«Оставайтесь дома!»: полицейские патрули через громкоговоритель напоминают волгоградцам о самоизоляции
Для волгоградцев, застрявших на острове Сарпинский в период самоизоляции, пустили два теплохода
В Волгограде исчез имбирь и подорожали лимоны
Власти обещают откорректировать расписание автобусов в период самоизоляции в Волгограде
До конца 2020-го к высокоскоростному интернету подключат более 400 волгоградских школ, ФАПов и администраций
Из-за несамоизолировавшихся в Волгограде пустили 25 лишних автобусов
В Волгограде дорожники круглосуточно моют улицы
Пьяный волгоградец на «Приоре» протаранил дерево
Трое волгоградцев вымогали деньги у пьяных посетителей баров