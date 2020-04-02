За сутки полицейские проверили более 2 тысяч волгоградцев на карантине

2 Апр 2020 2020-04-02T09:06:28+03:00

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Полицейские Волгоградской области делают все возможное, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в регионе. Одна из задач - регулярно контролировать людей на карантине. То есть тех, кто в марте в разгар пандемии умудрился уехать за границу и вернуться домой. Они обязаны провести на домашнем карантине две недели. Это не самоизоляция, не зависит от желания сидеть или не сидеть в четырех стенах. Такие правила распространяются на всех, кто успел вступить в контакт к приехавшими.

За 1 апреля полицейские проверили 2344 волгоградцев и их близких. Жительница Красноармейского района, вернувшаяся из-за границы, в момент визита правоохранителей вышла из дома. И это при том, что в России абсолютно всем рекомендовали оставаться дома. Женщину строго накажут – ей выпишут крупный штраф.

Всего с момента начала пандемии полицейские нашли 6 жителей области, которые нарушили карантин. Также за эти сутки 13 предпринимателей зарабатывали деньги вопреки запретам.

- В рейдах и проверках было задействован 541 сотрудник органов внутренних дел, 39 военнослужащих Росгвардии, - добавили в областном Главке.

Проверки будут проходить регулярно в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU