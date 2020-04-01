Из-за несамоизолировавшихся в Волгограде пустили 25 лишних автобусов

1 Апр 2020 2020-04-01T12:30:32+03:00

О дистанции в 1,5 метра в автобусе говорить не приходится. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Автобусы с 1 по 5 апреля 2020 в Волгограде ходят по спецмаршрутам

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С 1 апреля Волгоград живет в режиме самоизоляции из-за угрозы коронавируса 2019-nCoV. В день смеха многим было вовсе не до смеха – пришлось пройти реальный квест по пути на работу. Привычный общественный транспорт отменили. Встали трамваи, электрички, троллейбусы. С утра 151 автобус с табличками «специальный» шли переполненными. Ближе к девяти утра – уже полупустые. Но о рекомендуемой дистанции в полтора метра и речи не шло. Хотя сотрудники мэрии и транспортных предприятий отслеживали загруженность автобусов. Властям даже пришлось выпустить на линии дополнительно 25 резервных машин «из-за волгоградцев, грубо нарушающих режим самоизоляции».

- Оперативный мониторинг подтверждает наличие в транспорте горожан, не являющихся сотрудниками предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города или имеющих непрерывный производственный цикл, а также учреждений здравоохранения, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Справки с работы, которые дают право на передвижение по городу, у волгоградцев спрашивали. Но тем, у кого их нет, в перевозке спецмаршрутами не отказывали. Санкций для нарушителей режима самоизоляции на данный момент просто нет. Напомним, продлится "карантин" в Волгограде с 1 по 5 апреля 2020.

- Самоизоляция – самая эффективная на данный момент мера, способная сдержать темпы распространения нового коронавируса, - подчекивают в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU