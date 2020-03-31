2020-03-31T16:15:46+03:00
Общество

График работы транспорта в период самоизоляции в Волгограде: точное расписание

На всех автобусах и трамваях, которые остаются работать с 1 по 5 апреля 2020 года, будет табличка – «Специальный»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Автобусы будут работать по утрам и вечерам. Следите за расписанием.Автобусы будут работать по утрам и вечерам. Следите за расписанием.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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На время действия режима самоизоляции в Волгограде – с 1 по 5 апреля 2020-го – общественный транспорт будет работать в очень ограниченном режиме. Это будет, так называемый, спецтранспорт, который пустят для того, чтобы отвести на работу и по домам сотрудников предприятий, которые не останавливаются на период карантина. Напомним, в Волгограде оставят только 1 электричку, 1 трамвай и 9 автобусов. Сегодня в департаменте транспорта администрации Волгограда составили график движения общественного транспорта в эти дни.

Итак, будут ездить:

Электричка – от станции Шпалопропитка до станций Волгоград 1, Тракторная и Аэропорт

трамвай №11 Судоверфь – АО «Каустик»

автобус №77 - к/р Юбилейный – ТРК «Мармелад»

автобус №43 - Пл. Возрождения – ОАО «ВГАЗ-Суал» Алюминиевый завод

автобус №68 - Пос. Водстрой – пос.ГЭС

автобус №35 - Больничный комплекс – Ул. Тулака

автобус №85 - Жилгородок – Родниковая долина

автобус №95 - пос.ГЭС – ВолгоГРЭС

автобус №21 - ж/Д Вокзал –Пос.ГЭС

автобус №88 - Ж/Д Вокзал – Пос.М.Горького

автобус №6 -Аэропорт – Ж/ДВокзал

автобус №4 (коммерческий) – ж/д Вокзал – Ж/Д больница

и теплоход - Руднева – Сарпинский.

- Подвижной состав будет курсировать по специальным маршрутам утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 16.00 до 20.00. Транспорт будет останавливаться на всех предусмотренных по ходу движения остановочных пунктах. Интервал движения составит от 3 до 15 минут, - отмечают в администрации Волгограда.

График движения специального транспорта с 1 по 5 апреля.

График движения специального транспорта с 1 по 5 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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