Расписание речных трамвайчиков в Волгограде в период самоизоляции: дачников не бросят

31 Март 2020 2020-03-31T11:46:27+03:00

Движение речного транспорта с 1 по 5 апреля в Волгограде остановят из-за коронавируса, но организуют спецрейсы на Сарпинский

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С 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Волгограде администрация решила приостановить движение речных трамвайчиков. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе мэрии. При этом власти заверили: дачники, рванувшие в нерабочую неделю на свои участки, не останутся в изоляции.

Что касается острова Сарпинского, то сообщение с землей сохранится, но только строго дважды в сутки. Круглогодичный рейс «Руднева - Сарпинский» будет курсировать в сторону острова в 8-00 и 18-00, в 8-20 и 18-20 – обратно. Это позволит не только сократить пассажиропоток, особенно в отношении пожилых людей, которые в зоне риска, но и обеспечить постоянно проживающих на Сарпинском волгоградцев речным транспортом.

Но это не единственное место, куда вопреки рекомендациям губернатора, рванули горожане. Сейчас многие находятся на Культбазе и Щучьем проране. До последнего было неясно, смогут ли дачники вернуться домой с момента ограничений или застрянут там до 5 апреля без возможности запастись продуктами. Но сегодня на брифинге оперштаба ситуация прояснилась.

- Маршрут на Культбазу будет отменен. Но в среду в одностороннем порядке с Культбазы рейс будет работать. Обращаем на это внимание тех, кто сейчас там находится. Также отмечу, что теплоходу маршрута «Руднева - Сарпинский» будет перевозить только жителей с пропиской, - прокомментировал замглавы администрации Сергей Разумный.

Напомним, по всей стране с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя, а с 1 апреля жителей Волгоградской области и других регионов попросили серьезно отнестись к принимаемым мерам и самозолироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU