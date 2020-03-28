2020-03-28T13:21:45+03:00
Общество

Столы затянули пленкой, бутики – на замки: Волгоград уходит на нерабочую неделю

"КП-Волгоград" вместе с сотрудниками Роспотребнадзора посмотрела, как организации соблюдают предписания, выданные на нерабочую неделю в Волгограде – с 30 марта по 5 апреля 2020 [фоторепортаж]
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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На ближайшую неделю все столики в заведениях закрыты.На ближайшую неделю все столики в заведениях закрыты.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоград постепенно замирает. Впереди нерабочая неделя– с 30 марта по 5 апреля 2020-го всех призвали не выходить из дома без лишней надобности. Кафе, рестораны, салоны красоты и ночные клубы – все уходят на вынужденные каникулы. «Комсомолка» прогулялась вместе с сотрудниками регионального Роспотребнадзора и полиции, и посмотрела, как же волгоградские бизнесмены соблюдают предписания.

Все кафе и рестораны в Волгограде, исполняя предписания, закрылись. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Все кафе и рестораны в Волгограде, исполняя предписания, закрылись.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Сразу отметим, в центре города – нарушителей не нашли.

В «торгушке» сегодня необычно тихо: не звучит саксофон, не бегает детвора, все бутики закрыты.

В "торгушке" сегодня непривычно тихо - все ушли на карантин. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В "торгушке" сегодня непривычно тихо - все ушли на карантин.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работают только аптечные пункты, магазин цветов, супермаркет. Фаст-фуды открыты в режиме заказов: можно взять с собой кофе или бургер, а вот посидеть за столиком – уже нет.

Бутики закрыты. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Бутики закрыты.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работают только аптеки, фаст-фуды на вынос и супермаркет. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Работают только аптеки, фаст-фуды на вынос и супермаркет.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Впрочем, обработать руки перед едой тоже проблематично – в туалетах дозаторы с антисептиками стоят пустые. Так что носите влажные салфетки и карманные антисептики с собой.

В парке скучают ребята из служб доставки. Признаются, думали что заказов будет масса, оказалось наоборот - работы почти нет. Видимо, волгоградцы варят дома ту самую гречку, которую килограммами скупали накануне.

Доставщики грустят: заказов мало, волгоградцы, видимо, едят дома гречку. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Доставщики грустят: заказов мало, волгоградцы, видимо, едят дома гречку.Фото: Екатерина СИМОХИНА

У «Макдональдса» все уличные столы и стулья вообще затянули пленкой, чтобы уж точно никто не присел отдохнуть. А перед окошком для заказа начертили разметку – как положено, чтобы расстояние между продавцом и покупателем было не менее метра.

Нерабочая неделя в Волгограде: фаст-фуды перешли на работу в режиме доставки.Екатерина СИМОХИНА

«Кофетки-бараночки», «Майбокс», «Блин-берри» - все работают, но можно только купить еду и забрать с собой. Стулья и столы убраны.

В бистро убрали всю мебель, еда только на вынос. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В бистро убрали всю мебель, еда только на вынос.Фото: Екатерина СИМОХИНА

- Обратите внимание, что предприниматели ответственно подошли к ситуации и исполняют постановление губернатора Волгоградской области. Почти все предприятия общественного питания закрыты или работают в режиме доставки, - отмечает представитель регионального Роспотребнадзора Лейла Руруа.

Волгоград уходит на карантин. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волгоград уходит на карантин.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Правда, проверяющие признаются, пока они лишь мониторят ситуацию, фиксируют нарушителей, но не применяют к ним никаких санкций. С понедельника, 30 марта, контроль будет жестче, но особых мер воздействия нет. Премьер Михаил Мишустин на днях заявил, что внесут поправки в админкодекс для введения наказания в отношении физических и юридических лиц, которые будут нарушать правила противодействия коронавирусу. Однако, пока они не прописаны. Этим и пользуются некоторые нерадивые бизнесмены.

Чуть дальше по улице Рабоче-Крестьянской мы нашли много открытых магазинчиков, которые торгуют свадебными платьями или обувью (точно уж не товары первой необходимости). Всевозможные центры по «коррекции здоровья» и не думали прекращать работу. Более того, обзванивая клиентов, они делают упор на то, что у людей появилось много свободного времени, которое предлагают провести у них с пользой. Их уже взяли на заметку. Ведь иногда даже отсутствие закона не освобождает от ответственности.

ЗАГС тоже закрыт, но тех, кому невтерпеж распишут и разведут (по предвариельной записи). Фото: Екатерина СИМОХИНА

ЗАГС тоже закрыт, но тех, кому невтерпеж распишут и разведут (по предвариельной записи).Фото: Екатерина СИМОХИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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