2020-03-29T16:59:13+03:00
Коронавирус Covid-19

Ешь, молись, гуляй: волгоградцы в выходные вместо карантина поехали на ярмарки, в храмы и на шашлык

Они уверены, что инфекция обойдет их стороной
Екатерина МАЛИНИНА
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Набережная опустела, зато за город - паломничество.Набережная опустела, зато за город - паломничество.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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С 28 марта по 5 апреля в стране объявили нерабочими. Цель у этого одна: люди должны сидеть дома, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Чем меньше контактов, тем больше шансов, что в нашей стране последствия COVID-19 будут не такими страшными, как в Европе. Городские улицы действительно опустели, праздно шатающихся на них не осталось. Но некоторые волгоградцы, похоже, не верят в реальность угрозы пандемии. Иначе чем объяснить, что часть из них игнорирует все рекомендации, которые дали медики и чиновники. Горожане едут на шашлыки, бегут на ярмарки потолкаться за продуктами, в храмы помолиться.

Гуляющих совсем не много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Гуляющих совсем не много.Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пойме сейчас настоящая мекка. Почему-то любители шашлыков решили, что природа – страховка их безопасности. Но при том скоплении народа, что сейчас наблюдается на пикниках, заразиться проще простого.

Легко это сделать и среди тех, кто сейчас вышел на прогулку в парки, на детские площадки, на центральную набережную. Но таковых, к счастью, совсем немного. Улицы опустели. На набережной лишь несколько роллеров и велосипедистов. Прогуливаться по городу вологоградцев сейчас совсем не тянет.

Обычно у памятника Лосева очень много отдыхающих, но не сегодня. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Обычно у памятника Лосева очень много отдыхающих, но не сегодня.Фото: Екатерина СИМОХИНА

А вот на ярмарках с утра был ажиотаж. Казалось, что люди успели запастись всем необходимым впрок. Но именно сейчас волгоградцам понадобились свежие деревенские яйца, картошка, творожок и мед. Пользы от них не будет, если в очереди за натуральным продуктом та же 70-летняя бабушка подхватит опасный вирус. Но здравый смысл в этой ситуации уступает место безрассудному желанию «сходить в народ».

Не закрылись и храмы. Священники продолжают службы. И прихожане приходят помолиться, в том числе и о победе над злостным COVID-19 . Хотя большинство из них как раз находятся в группе риска 65+, которой настоятельно рекомендовали никуда не выходить. Ведь прочитать молитву можно и дома. Кстати, об этом 29 марта заявил и патриарх Кирилл в своем обращении.

Верующие идут в храм помолиться о здоровье, хотя сделать это можно и дома. Фото: Волгоградская Епархия

Верующие идут в храм помолиться о здоровье, хотя сделать это можно и дома. Фото: Волгоградская Епархия

Еще раз напоминаем о необходимости соблюдения самоизоляции. Помните, что от вас в данном случае зависит здоровье ваших родным. Вы можете стать носителем инфекции для ваше старенькой бабушки или любимого внука. Будьте благоразумны. Эта неделя – хорошая возможность провести с семьей, рядом с близкими людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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