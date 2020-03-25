В Волгограде тест на коронавирус делают за 6 часов

25 Март 2020 2020-03-25T17:33:31+03:00

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В Волгограде тесты на коронавирус теперь делают не только в двух лабораториях Роспотребнадзора. С этой недели подключилась к проведению обследований государственная клинико-диагностическая лаборатория на базе поликлиники №2. Здесь исследуют пробы на коронавирус от тех, кто приехал из-за границы и находится на домашнем карантине. Результат теста становится известен уже через шесть часов. Сейчас под наблюдением уже 866 волгоградцев. Еще 20 взрослых и 4 ребенка лежат в инфекционных стационарах. Среди них и прилетевшая из Дубая первая заразившаяся коронавирусом. Биоматериал пациентов инфекционок по-прежнему проверяют в лабораториях Роспотребнадзора с подтверждением в референс-центре.

- На сегодняшний день в Волгоградской области обследовано на коронавирус всего 1195 человек (за последние сутки – 55). Выполнено 1588 лабораторных исследований (за последние сутки – 110), - рассказал на брифинге журналистам заместитель руководителя облздрава Николай Алимов.

Недостатка в тестах нет - заверяют облздрав и Роспотребнадзор. Сейчас городская лаборатория хранит запас из расчета 500 тестов в неделю. Еще больше тестов в Центре эпидемиологии. Растет число «подозреваемых», увеличивается и необходимый резерв.

Что касается аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые необходимы при тяжелым пациентам с коронавирусом, то их в целом в реанимациях по всей Волгоградской области имеется более 700 штук. Это соответствует норме. В период пандемии коронавируса власти региона закупают еще 58 аппаратов ИВЛ именно для тех больниц, где будут лечить заболевших коронавирусом. Но поступят они не скоро.

- Первые пять хороших аппаратов придут на следующей неделе. С начала апреля поэтапно будут поступать остальные, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Журналисты поинтересовались, не собираются ли врачей оставлять жить в стационарах, если ситуация с коронавирусом будет осложняться. Но чиновники облздрава такую возможность отмели сразу - есть работа, а есть жизнь в «чистой» зоне. И необходимости смешивать их пока нет.

Сейчас больницы Волгограда готовятся к приему заболевших коронавирусом. А за находящимися в самоизоляции ужесточают контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU