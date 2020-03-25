Коронавирус в Волгограде: число карантинных перевалило за тысячу

В Волгограде пока один заболевший коронавирусом. За сутки после первого подтвержденного диагноза новых заразившихся не добавилось. В целом по России - 163 новых случая в 20 регионах, всего заболевших 658. В Волгограде на утро 25 марта под наблюдением медиков на домашнем карантине в режиме самоизоляции находятся уже 866 человек, всего восемь из них из области. Общее же число карантинщиков в регионе перевалило за тысячу. Всего с начала пандемии коронавируса попали под ограничения 1217 человек, 351 «подозреваемого» благополучно выписали по истечении 14 дней карантина. В инфекционных больницах остаются 24 человека, в том числе 4 ребенка и заразившаяся коронавирусом волгоградка.

- По-прежнему задействованы две инфекционные больницы. В реанимации ни один человек не нуждается, все заболевания протекают в легкой форме. Пациентка с коронавирусом чувствует себя хорошо, ухудшения нет, - рассказал «КП-Волгоград» заместитель руководителя облздрава Николай Алимов. Ее муж и ребенок-подросток, который также отдыхал в Эмиратах, пока не заболели.

В Волгограде тесты на коронавирус теперь делают и в лаборатории консультативно-диагностическая поликлиника №2. Там будут делать анализы тех, кто находится на домашнем карантине. А вот тесты на коронавирус больных из инфекционки по-прежнему отправляют на Центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Власти уверяют: в регионе экспресс-тестов на коронавирус достаточно.

- Тесты выдаются по нашим заявкам. Мы заявили 500 тест-систем в неделю и мы их получили. С учетом прироста до 100 человек в день, будем увеличивать заявку. В центре [гигиены и эпидемиологии] они есть. Исследование проводится до 6 часов, - ответил на вопрос журналистов Николай Алимов.

Тем временем, больницы Волгограда готовятся к приему заболевших коронавирусом. А за находящимися в самоизоляции ужесточают контроль.

Меры профилактики вирусных инфекций.

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