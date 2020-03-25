В Волгоградской области изменился телефон «горячей» линии по коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T11:24:08+03:00

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Тема коронавируса сегодня главная на повестке дня. И, хотя в стране и в регионе в частности, идет масштабная информационная кампания о том, как предотвратить распространение вируса, как уберечься и что делать, если с ним столкнулись, у волгоградцев вопросов по ней много. С первых дней в региональном управлении Роспотребнадзора запустили «горячую» линию по коронавирусу. Но в последние дни она не справлялась с потоком звонков. Поэтому установили многоканальный телефонный номер.

- Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рекомендует гражданам обращаться по новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на телефон 8 800 200 86 76 (CALL-ЦЕНТР).

Напомним, что при комитете здравоохранения Волгоградской области также работает круглосуточная горячая линия - (8442) 36-24-34 (сюда следует звонить тем, кто прибыл в Волгоград из стран с эпидемией коронавируса).

Свою «горячую линию» запустил и ОНФ. По телефону 8 (800)-200-34-11 пожилые люди могут оставить заявку волонтерам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости

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ИСТОЧНИК KP.RU