Кинотеатры Волгограда не закрыли из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T18:08:15+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса Министерство культуры РФ рекомендовало кинотеатрам «приостановить функционирование для посетителей с 23 марта 2020 года». Но в Волгограде пока не торопятся отменять все киносеансы. «КП-Волгоград» заглянула на сайты кинотеатров, которые работают в областном центре, и ни на одном не нашла информации о том, что «кина не будет». Только в одном заведении при бронировании билетов появилось предупреждение, что количество зрителей в зале ограничено: «Просим с пониманием отнестись к возможному сокращению продаваемых билетов на сеанс». Остальные сообщают, что «кинотеатр работает в штатном режиме».

Напомним, что в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. По данным на 23 марта 2020-го в условиях самоизоляции на карантине находятся 673 человека, еще 26 человек – в больницах. К счастью, заболевших в регионе пока не обнаружено.

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ИСТОЧНИК KP.RU