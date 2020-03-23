Карантин в Волгограде из-за коронавируса: под подозрением 699 человек

Каждый день обновляется статистика по коронавирусу, каждый день растет количество заболевших по стране. На утро 23 марта в России зараженных было уже 438. В Волгоградской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. При этом количество волгоградцев, вернувшихся из-за границы с эндемичных территорий и попавших под медицинское наблюдение почти достигло тысячи. С начала года на карантине из-за коронавируса побывали 992 человека. Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 673 волгоградца, только за последние сутки прибавилось 94 «карантинщика». В инфекционных больницах Волгограда остаются 26 человек, в том числе четверо детей. После 14 дней наблюдения и получения отрицательного результата теста на коронавирус сняли наблюдение с 319 человек.

- На сегодняшний день 22 взрослых находятся в инфекционной больнице №1 в Кировском районе, 4 ребенка в детской областной инфекционной больнице. Общая мощность инфекционных больниц составляет 392 койки, включая 12 реанимационных. – рассказал «КП-Волгоград» руководитель облздрава Анатолий Себелев.

«НЕ НАДО БОЯТЬСЯ БОЛЬНЫХ»

По словам руководителя регионального Роспотребнадзора, в воскресенье в аэропорт Волгограда прибыл последний рейс из ОАЭ. На борту было 192 пассажира. Всем выдали памятки о необходимости изоляции. Теперь «отпускники» должны позвонить на «горячую линию» в комитет здравоохранения и дистанционно получить больничные листы. Им предстоит еще 14 дней после отпуска провести на домашнем карантине.

- Не надо бояться больных. За сутки прирост 94 человека в стране и, значит, заболевшие еще будут. На это надо смотреть нормально и принять все карантинные меры, - отмечает главный государственный санитарный врач по Волгоградской области Ольга Зубарева.

ВСЕМ ТЕСТ НЕ СДЕЛАЮТ

Все больше волгоградцев желают провериться на коронавирус, особенно те, кто подхватил ОРВИ. Но если вы или ваши близкие не выезжали за пределы страны, сделать тест в ближайшее время не получится.

- Всем желающим тест на коронавирус не будем делать. Только тем, кто вернулся из-за границы и находится на самоизоляции, даже если у него нет симптомов. Только мы будем определять, кому делать анализ, - заявил журналистам Себелев.

При этом руководитель областного комитета здравоохранения отметил, что позже к проведению тестов подключат негосударственные клиники, например, Диалайн, ВДЦ. Заявили о такой возможности и в Инвитро.

Пока же на сегодняшний день обследовано на коронавирус в Волгоградской области всего 1140 человек, им в сумме сделали 1533 исследования. За последние сутки анализ взяли у 31 человека.

Уже с 20 марта в поликлиниках области приостановлены все профилактические мероприятия, включая диспансеризацию, а также профилактический осмотр детского и взрослого населения. Отменил все плановые проверки и Роспотребнадзор. Все силы бросили на борьбу в коронавирусом.

МЕДИКИ НАДЕЮТСЯ НА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Тем временем, на волгоградцев, нарушающих требования самоизоляции, составляют протоколы. Пока их только два. Но за руку всех не поймаешь. Фактически соблюдение карантина никто не контролирует. Здесь облздрав и Роспотребнадзор надеются на сознательность граждан и поддержку общества.

- Знаете, что ваш сотрудник, коллега, знакомый вернулся из-за границы? Требуйте, чтобы он самоизолировался, - говорят врачи.

Для вернувшихся из охваченных пандемией коронавируса стран работает «горячая линия»: 8 (8442) 36-24-34 или 112. По этому же номеру можно сообщить о тех, кто не соблюдает карантин.

Меры профилактики вирусных инфекций.

С 16 марта 2020 в Волгограде ввели ряд ограничений из-за угрозы коронавируса. Закрыты театры, а концерты и гастроли переносят на конец мая и осень. Опустели кинотеатры, музеи и библиотеки ушли в онлайн, а школьники - на каникулы. При этом школы могут работать дистанционно до самого лета.

Изменили режим работы ФНС, суды, МФЦ, антимонопольная служба, фонд капремонта и даже Роспотребнадзор. Не стал закрывать двери для посетителей Пенсионный фонд России. На онлайн обучение перевели студентов вузов, одним из последних объявил об этом медуниверситет. На входе во многие учреждения теперь всем дезинфицируют руки и измеряют температуру, «стреляя» тепловизором в лоб. А полиция будет наказывать за фейки о коронавирусе. Тем временем, Волгоград продолжает готовиться к Дню Победы.

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