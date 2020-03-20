Из-за коронавируса волгоградцы скупают парацетамол

20 Март 2020 2020-03-20T16:12:34+03:00

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Угроза коронавируса заставляет многих волгорадцев оставлять последние деньги в магазинах. Уже смели с прилавков почти всю имевшуюся в наличии гречку. Теперь скупают мешками парацетамол. По данным некоторых СМИ дешевое жаропонижающее в аптеках не отыщешь. Но «КП-Волгоград» с ходу нашла более сотни аптек, где можно купить даже самый дешевый парацетамол всего по три - четыре рубля за упаковку.

На сайте государственной сети «Волгофарм» парацетамол в ассортименте и от разных производителей, в разной дозировке и фасовке. Цены начинаются от 3,5 рубля за упаковку – самый дешевый парацетамол имеется в 82 аптеках сети из 155. Положив товар в корзинку и выбрав район, видим адреса, где препарат в наличии. Так, например, в Краснооктябрьском районе Волгограда самое дешевое жаропонижающее можно купить в пяти аптеках из десяти.

Скрин с сайта государственной аптечной сети.

На сайте аптечной сети «Вита» 20 таблеток парацетамола стоят 16,5 рубля. Зарезервировать и приобрести можно также по многим адресам. А вот по 4,30 препарат в наличии лишь по нескольким адресам, в основном на юге города. Есть и другие сети, где можно узнать о наличии лекарств, не выходя из дома. Но медики предупреждают – парацетамол вовсе не панацея от коронавируса. И бездумно принимать жаропонижающие в любом случае не стоит.

- Симптом «гипертермия» (повышение температуры) сопровождает не только инфекционные, но и ревматологические, онкологические, гастроэнтерологические и аутоимунные заболевания. Лечение жаропонижающими препаратами должен назначать строго врач, который устанавливает диагноз, тактику лечения и набор препаратов. К препаратам с жаропонижающим действиям относятся нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, парацетамол, ацетилсалициловая кислота, нимесулид, нурофен. Они выпускаются в форме таблеток, свечей, инъекций, сиропов. Эти препараты не применяются курсом, только по мере необходимости, с соблюдением дозировки и с учетом противопоказаний, - предупреждает главный внештатный терапевт волгоградского облздрава Ирина Гайдук.

А купить медицинские маски в Волгограде сейчас невозможно - в продаже их просто нет.

Коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по России и другим странам. Волгоградская область пятый день живет в режиме повышенной готовности. Заболевших в регионе пока нет. В инфекционной больнице находятся 26 человек с подозрением на коронавирус, еще 220 сидят на карантине дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU