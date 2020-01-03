3 января 2020 в Волгограде: клоун-пати и печка-пати

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:58:13+03:00

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После проведенных на диване первых дней Нового года 2020 жителям Волгограда уже порядком надоело сидеть дома. Пока главной точкой притяжения стал каток в пойме реки Царица у интерактивного музея «Россия – моя история» у главной городской елки. Чтобы покататься на коньках в бесснежную и весьма теплую зиму, волгоградцам приходится выстаивать больше часа в очереди. Куда еще сходить на зимних каникулах – вопрос, которым задаются многие горожане. В программе праздничных новогодних мероприятий 3 января 2020 в Волгограде – клоун-пати Buf Night - зажигательная вечеринка в стиле «буфф» в пойме Царицы. Здесь будут и зажигательные песни, и танцевальный флешмоб, и немало эпатажных костюмов, и мастер-классы. Начнется веселье в 18.30 3 января.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, зажигать на клоун-пати будут не только разные клоуны, но и экстрим-шоу, танцевальный коллектив «Свободные», комик-группа «Трубадуры», творческие студии «Веселый дом» и «Деревня дураков».

Днем 3 января 2020 в 12.00 как и каждый день новогодних каникул у главной елки Волгограда в пойме реки Царицы детвору ждет развлекательная программа с Дедом Морозом. Шоу-программа для всей семьи начнется в 14.00, 15.30 и 17.00.

А в сквере у Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе Волгограда 3 января 2020 в 17.00 начнется новогодняя шоу-программа. Здесь устроят «Печка-пати» по мотивам сказки «По щучьему велению…». В программе - представление, хороводы у елки, конкурсы и казачьи песни.

В Комсомольском саду Волгограда (за НЭТом) 3 января 2020 детвору ждут до девяти вечера в резиденции Деда Мороза. С 14.00 до 17.00 в программе праздника мастер-классы, сказка и игры. А с 18.00 до 21.00 зажигаем на дискотеке с диджеем Глыбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU