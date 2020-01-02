Полторы тысячи в день: волгоградцы по часу стоят в очереди на единственный каток в пойме Царицы

2 Янв. 2020 2020-01-02T17:42:21+03:00

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Уже к концу дня 1 января волгоградцы поняли, что салат «Оливье» и шампанское в них больше не помещается, и хочется активных развлечений, чтобы растрясти килограммы. Никаких зимних активностей из-за плюсовой температуры в городе нет, и каток в пойме реки Царицы пользуется огромной популярностью. Благодаря системе охлаждения он не тает. В итоге все волгоградцы устремились кататься в парк «Раздолье», а в кассы выстроились длинные очереди, где можно простоять целый час.

- В среднем мы принимаем 1300-1500 человек в день. Из-за такого ажиотажа мы продлили время работы катка до 23 часов, и открыли еще одну кассу для тех, кто приходит со своими коньками. В январе откроем терминалы оплаты, где можно будет купить билет по безналичному расчету, это тоже сократит очередь. Конечно, сейчас каток предельно загружен, пропускная способность пункта проката у нас -150 человек, одновременно находящиеся на катке, если учесть, что многие приходят со своими коньками, - рассказал «КП-Волгоград» представитель парка «Раздолье» Андрей Еркин.

Остальные катки в городе залиты, но не работают. Из-за погоды на них стоят лужи. Не может открыться и тюбинговый склон в Бобрах, который засыпали снегом из пушки.

Так пока выглядит каток в Комсомольском саду.Фото: Алексей КОПАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU