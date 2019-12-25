В Волгограде зажгли главную елку

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-25T16:19:54+03:00

И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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В этом году главная новогодняя елка Волгограда будет располагаться в парке Царицынский, более известном как площадь в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история». Елка новая, шары и гирлянды тоже. 18-метровый конус уже одели в праздничный наряд. Впервые загорелись на главной городской елке и огоньки. Рядом заливают обещанный еще в прошлом году каток. Торжественное открытие праздничной круговерти в честь Нового года 2020 в Волгограде наметили на 28 декабря.

Весь день 25 декабря главную елку наряжали.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

28 декабря 2019 в 14.00 горожан приглашают к «Самовару» - у главной городской елки Волгограда в пойме Царицы развернется молодежный фестиваль. Со сцены будут звучать популярные в 90-х и в нулевых песни, а также современные хиты. И в 16.00 засияет огнями елка и откроют каток. Продлится праздник до 18.00. Сюда же приглашают и в новогоднюю ночь. Шоу-программа у елки с популярными кавер-группами начнется 31 декабря в 23.00, а в час ночи 1 января небо раскрасит фейерверк. Чтобы все смогли добраться до оврага, к главной городской елке всю новогоднюю ночь будет ходить специальный автобус.

Для украшения 20-метровой елки пригнали автокран.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, новая елочка обошлась почти в миллион, еще более 700 тысяч рублей потратили на 450 синих, белых и оранжевых шаров, а также серебристые бусы. Венчает 18-метровый конус с пластиковыми иголками полутораметровая золотая звезда.

Готовят к открытию каток.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU