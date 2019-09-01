Больше тысячи полицейских охраняют порядок в Волгограде на День города

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-01T10:14:17+03:00

Самые массовые мероприятия проходят на Набережной и в пойме реки Царица

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Центр Волгограда сегодня вновь превратиться в одну большую праздничную сцену: город второй день отмечает свой юбилей - 430-летние со дня рождения. И 1 сентября обещает быть не менее насыщенным мероприятиями. А чтобы праздник не омрачили никакие ЧП и криминальные истории, на улицы следить за порядком вышли более тысячи полицейских.

- Волгоградская полиция работает в усиленном режиме. Кроме правоохранителей за порядком в городе также следят военнослужащие и представители добровольных народных дружин и казачества, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области. - А на дорогах дежурят усиленные наряды ГИБДД.

Напомним еще раз, что сегодня в центре Волгограда перекрыты для транспорта несколько улиц. Сотрудники ГИБДД просят водителей заранее выбирать альтернативные маршруты движения, быть предельно внимательными, строго выполнять предписания дорожных знаков и требования инспекторов.

В ведомстве также напоминают, что в соответствии с региональным законодательством пребывание подростков в общественных местах без сопровождения взрослых разрешено до 23.00 часов!

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Смотрите программу праздника , и помните, что на алкоголь во время праздника действует запрет, дороги перекроют, зато общественный транспорт будет ходить часто и допоздна, а проезд в трамваях и троллейбусах - бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU