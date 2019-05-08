2019-05-08T11:58:53+03:00
Общество

В майские праздники теплоходы будут делать по 50 рейсов на Сарпинский

Речные трамвайчики в Волгограде с 8 по 12 мая 2019 будут ходить на остров Сарпинский по семи направлениям
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Теплоходы будут ходить часто.Теплоходы будут ходить часто.Фото: Екатерина МАЛИНИНА
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В майские праздники волгоградцы по традиции часть длинных выходных проведут на даче. Так что речные трамвайчики на остров Сарпинский с 8 по 12 мая 2019 года в Волгограде будут ходить по расписанию выходного дня. Теплоходы каждый день будут делать более полусотни рейсов до острова по семи направлениям. Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, дополнительные рейсы речных трамвайчиков на остров Сарпинский на майские праздники ввели на маршрутах от речпорта Волгограда на Культбазу, Островную и Щучий проран, а также от Обувной фабрики и Тулака. А вот с пристани Руднева теплоходы на остров будут ходить по обычному расписанию.

По расписанию выходных дней с 9 по 12 мая 2019 года будут работать и 12 маршрутов дачных автобусов. А все льготники вне зависимости от дохода с открытием дачного сезона смогут воспользоваться социальными проездными, которые сделают поездки на фазенду куда приятней и дешевле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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