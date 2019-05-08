Салют 8 и 9 мая 2019 в Волгограде: когда и где смотреть

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-08T10:53:00+03:00

8 и 9 мая 2019 в Волгограде прогремят артиллерийский салют и два фейерверка [когда будет, где посмотреть фейерверк и салют]

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На День победы 2019 в Волгограде прогремит сразу два фейерверка. Будет и традиционный для города-героя в памятный день артиллерийский салют. Причем озарят небо красочные огни дважды - 8 и 9 мая. Первый фейерверк можно будет посмотреть 8 мая 2019 года в 22.00 на набережной и улицах, прилегающих к музею-панораме «Сталинградская битва» (Чуйкова, 47). Он начнется сразу после концерта ансамбля песни и пляски Южного военного округа.

Еще один фейерверк и салют ждут Волгоград 9 мая 2019 в 22.00 на нижней террасе Центральной набережной у парохода «Гаситель». Стрелять будут холостыми из легендарных дивизионных пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной. Сопровождать салют будет красочный фейерверк.

Посмотреть салют и фейерверк 9 мая 2019 в Волгограде можно будет с Астраханского путепровода, с набережной, с площади в пойме реки Царицы. Отличный вид в оба праздничных дня будет открываться из ближайших высотных зданий, с Волги и с противоположного берега.

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ИСТОЧНИК KP.RU