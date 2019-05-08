В День Победы в Волгограде пустят дополнительные электрички

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-08T10:06:36+03:00

9 мая 2019 года жители и гости Волгограда смогут добраться на салют и Мамаев курган на электропоездах [расписание электричек]

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В День Победы 9 мая 2019 года электрички повезут жителей и гостей Волгограда по измененному расписанию. Электропоезда Шпалопропитка - Аэропорт - Шпалопропитка будут останавливаться на Мамаевом кургане, на них можно будет поехать на Бессмертный полк и на салют. У электричек этого направления изменится время отправления и прибытия.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ПривЖД, пять электричек поедут со стороны Шпалопропитки. Первая отправится в 8.29. На Мамаев Курган она прибудет в 9.27, а на станцию «Аэропорт» - в 9.52. В этот день из-за дополнительной остановки все составы привезут пассажиров к воздушной гавани на 2 минуты позже обычного времени.

Вторая электричка отправится из Красноармейского в 10.06. На главной высоте России она остановится в 11.04. Прибытие в Аэропорт – в 11.29.

Следующая электричка - в 15.08. Остановка на Мамаевом Кургане - в 16.06. На конечную поезд прибудет в 16.37.

Электричка №6712/6711 отправится в 17.50, придет к кургану в 18.48 и остановится в аэропорту в 19.15. Последний состав поедет по этому маршруту в 18.28, высадит пассажиров у подножия монумента в 19.28 и прибудет на конечную станцию в 19.53.

Все электрички от «Аэропорта» отправятся в путь на две минуты раньше - в 8.15, 10.33, 11.05, 18.25, 19.08, 20.55. Отправление с платформы «Мамаев Курган» назначено на 8.48, 10.58, 11.30, 18.50, 19.35, 21.20. На Шпалопропитку поезда прибудут в 9.55, 11.56, 12.41, 19.54, 21.41, 22.18.

Для тех, кто будет смотреть салют, дополнительный состав по маршруту Волгоград-1 – Шпалопропитка с пригородного вокзала отправится в 22.45 и прибудет на конечную станцию в 23.48.

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ИСТОЧНИК KP.RU