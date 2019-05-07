Перекрытия дорог 8 мая в Волгограде

7 Май 23:16 2019-05-07T23:16:35+03:00

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День победы Волгоград начнет масштабно отмечать уже 8 мая 2019 года. Из-за памятных акций и праздничных мероприятий в пяти районах города-героя перекроют дороги. Ограничат движение транспорта на майские праздники не только в центре, но и в Тракторозаводском, Советском, Кировском и Красноармейском районах Волгограда.

В центре Волгограда 8 мая 2019 с 7.00 до 11.00 закроют проезд по Аллее Героев. С 7.00 до 16.00 перекроют дорогу на улице Мира от Краснознаменской до Аллеи Героев. Также с вечера 8 мая и до обеда 9 мая не проехать будет по всей улице Мира, улице Гагарина у планетария, площади Павших Борцов и прилегающим улицам в квадрате от проспекта до Коммунистической и от Комсомольской до Краснознаменской. Ограничения движения введут с 22 часов. С 23.00 8 мая 2019 перекроют и проспект Ленина от 13-й Гвардейской до улицы Маршала Крылова, также запретят проезд авто по 13-й Гвардейской от Коммунистической до Советской.

8 мая 2019 с 7.00 до 14.00 в Советском районе Волгограда перекроют движение на улице Калининградской от Электролесовской до дома № 26а и на улице Даугавской.

На Тракторном 8 мая 2019 с 8.00 до 8.40 перекроют проезд авто на перекрестке улиц Шурухина и Дзержинского. Площадь Дзержинского будет закрыта для машин с 7.00 до 10.00.

В Кировском 8 мая 2019 с 7.00 до 12.00 перекроют местный проезд улицы 64-й Армии на отрезке от улицы Маресевой до улицы Кирова, улицы Маресевой и Минина – в границах улиц 64-й Армии и Кирова, улицу Кирова – на участке от улицы Никитина до улицы Козака.

В Красноармейском 8 мая 2019 с 7.00 до 11.00 перекроют дорогу на бульваре Энгельса в границах домов 2-18 и 9-25. Не проехать будет и по местному проезду проспекта Героев Сталинграда между домами 21-37, а также по площади Свободы. С 16.00 до 20.00 перекроют Севастопольскую набережную и улицу Фадеева от проспекта до улицы 50 лет Октября.

Автомобилистов просят заранее планировать маршрут на майских праздниках. В День победы перекрытых улиц в Волгограде будет еще больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU