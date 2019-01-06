По центру Волгограда бежали пират и Дед Мороз, снеговик и свинья

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:27:55+03:00

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Чтобы вернуть волгоградцев после праздничных застолий в форму, у главной елки организовали спортивные зимние игры «#Вместе теплее». С самого утра 6 января здесь развлекают горожан. А в полдень самые выносливые пришли сюда, чтобы принять участие в традиционном Рождественском забеге. В этом году проверить свои силы и укрепить боевой дух пришли сотни волгоградцев.

В рядах бегунов были и такие "зверушки".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кто-то в карнавальных костюмах, кто-то просто в спортивной форме. Но все бодрые, румяные и веселые.

В забеге участвовали и взрослые, и дети.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Кроме положительных эмоций и сказочного зимнего настроения, участники забега получили подарки и приятные сюрпризы от организаторов.

Вот такие спортивные Дед морозы живут в Волгограде.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А в три часа дня у театр «Царицынская опера» стартовало следующее спортивное мероприятие этого года - зимний велопарад. Да, волгоградских любителей двухколесного транспорта не пугают ни лед, ни стужа, ни сугробы. Они готовы колесить в любую погоду. И сегодня они проедут от проспекта Металлургов по проспекту Ленина до площади павших Борцов.

До 16.00, к слову, участок дороги по проспекту Ленина будет ограничен для движения транспорта.

А вечером - в 17.00 - эстафету после спортивных состязаний продолжит очередное мероприятие в серии «Молодежных каникул» фестиваль хороводов «Ночь перед Рождеством».

Фотоотчет с Рождественского забега от "КП-Волгоград" вы найдете здесь.

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