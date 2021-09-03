Турбокольцо готово: в Волгограде завершилось строительство кругового движения у окноцентра

Фото: Администрация Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда завершились работы по строительству кругового движения на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников. Подрядчик на участке реконструировал Т-образный перекресток на кольцевую развязку, которая носит название турбокольцо. Это позволяет автомобилистам свободно проезжать мимо онкоцентра, не простаивая в пробках. На пересечении также были убраны светофоры. Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации города, проезжая часть увеличилась на 30%

- Помимо обустройства непосредственно круговой развязки здесь возведены дополнительные полосы движения для поворота направо. Тем самым турбокольцо позволяет еще более эффективно, чем обычная кольцевая развязка, перенаправлять транспортные потоки и снижает вероятность возникновения ДТП, - отметили в мэрии.

У онкоцентра со всех сторон выстраивались пробки Фото: Эдуард Пальгунов

Городская администрация просит водителей внимательно проезжать перекресток улицы Землячки и проезда Дорожников после изменения схемы движения. Сейчас на объекте уже установили новые дорожные знаки, указатели и разметку, обновили линию наружного освещения. Рабочие завершают вывоз мусора и благоустройство территории. Во время реконструкции также обновили тротуары и сделали посадочную площадку на остановке «Онкоцентр».

В настоящее время все основные работы на объекте завершены – установлены все дорожные знаки и указатели, обновлена линия наружного освещения, на новое покрытие нанесена дорожная разметка. Сейчас рабочие ведут сбор и вывоз строительного мусора, а также благоустройство прилегающих территорий. В рамках реконструкции транспортной развязки для удобства и безопасности пешеходов строители оборудовали новые тротуары. На остановке общественного транспорта обустроена посадочная площадка.

Работы по обустройству кольцевого движения начались в апреле Фото: Эдуард Пальгунов

Отметим, состояние асфальта у онкоцентра вызывало большое возмущение у водителей, им приходилось объезжать яму за ямой. Дорогу в последний раз обновляли в 2015 году. Вдобавок на перекрестке скапливались огромные пробки. Было принято решение провести ремонт участка, а также изменить схему движения. Работы стартовали в апреле, а уже в конце мая машины начали ездить по кругу, но работы по обустройству турбокольца продолжились.

Рядом с новой развязкой у Больничного комплекса также построили новые парковки для пациентов 25-й больницы и онкоцентра. Самая крупная из них рассчитана на 200 машин, еще несколько площадок в общей сумме могут принять 250 автомобилей. В перспективе у медучреждений сделают еще несколько парковок.