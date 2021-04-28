«Закончим к лету»: в Волгограде обустраивают круговое движение у онкоцентра

Кольцевая развязка должна разгрузить перекресток улицы Землячки и проезда Дорожников Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде на пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников у онкоцентра рабочие продолжают обустраивать круговое движение. Пока там Т-образный перекресток. И на нем уже несколько лет постоянное столпотворение машин. Пробки собираются утром, днем и вечером. А под тяжестью легковых и грузовых машин на асфальте постоянно образуются ямы. В Волгограде надеются, что обустройство новой схемы движения в Дзержинском районе позволит разгрузить эту развязку от заторов.

Утренняя пробка со стороны Больничного комплекса Фото: Эдуард Пальгунов

ДОРОГА СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Подрядчик начал обустройство кругового движения на перекрестке улиц Землячки и проезда Дорожников в начале апреля. За это время рабочие провели фрезерование центральной части дорожного узла, где и будет кольцо. После модернизации площадь проезжей части увеличится на 30%. На перекрестке увеличат число полос движения для поворота машин направо. Сейчас перекресток регулируется светофором. Однако после введения кольцевого движения необходимости в нем не будет, рассказал начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства администрации Волгограда Михаил Гаврилин.

- Водители будут тратить меньше времени на проезд данного узла, в том числе и большегрузы. Будет встроена дополнительная полоса от съезда с Третьей продольной магистрали – от проезда Дорожников – до выезда на Третью продольную. Это значительно увеличит пропускную способность улицы Землячки. Устройство пересечения с круговым движением позволит также убрать светофорное регулирование, - отметил Михаил Гаврилин.

После введения кругового движения на перекрестке уберут светофоры Фото: Эдуард Пальгунов

Для строительства с объекта вывезли свыше 3700 кубометров грунта. Увеличение площади развязки удалось добиться, что на обочине справа от улицы Землячки в сторону проезда Дорожников было много свободного места.

- Место было достаточно для устройства дополнительных полос, а также для самого кольцевого пересечения, - подчеркнул Михаил Гаврилин.

В ближайшее время объект начнут асфальтировать Фото: Эдуард Пальгунов

ДОЖДЬ ТОРМОЗИТ АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Рабочие завершили укладку основания для кругового движения. Вот-вот начнется его асфальтирование. К нему могли приступить 28 апреля. Но в планы вмешалась небесная канцелярия – в Волгограде пошел дождь. Поэтому дорожники ждут сухую погоду, чтобы начать асфальтировать пересечение дорог. Перекресток улицы Землячки и проезда Дорожников постоянно загружен транспортом – легковым, общественным, фурами. Поэтому новый асфальт будет состоять из трех слоев, общая толщина которых будет около 18 сантиметров.

Перекресток трех дорог постоянно загружен автомобилями Фото: Эдуард Пальгунов

КРУГОВОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗАПУСТЯТ ЛЕТОМ

Самый главный вопрос «Когда начнет действовать новая схема движения»? В городе надеются, что работы по обустройство будут закончены в начале лета.

- Окончание работ планируется приблизительно в июне. Это связано с переносом коммуникаций и погодными условиями, - рассказал Михаил Гаврилин.

Длинные заторы тянутся со стороны Семи ветров и проезда Дорожников Фото: Эдуард Пальгунов

Большой объем работ планируется провести во время майских праздников. Дорожники надеются, что в этот период времени транспортный поток будет меньше. Во время реконструкции перекрестка движение на нем не перекрывается. Сейчас автомобили движутся по частично суженным полосам. Конечно, от этого пробки тянутся со всех сторон перекрестка. Но после завершения работ водители надеются, что они будут тратить меньше времени на проезд по транспортной развязке в Дзержинском районе.