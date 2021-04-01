В Волгограде на перекрестке улицы Землячки и проезда Дорожников сделают круговое движение

На перекрестке у онкоцентра будет круговое движение Фото: Екатерина СИМОХИНА

На перекрестке улицы Землячки и проезда Дорожников в Волгограде постоянно собираются пробки со всех сторон. Движение там свободно разве что в выходные. А в часы пик приходится тратить время в медленно тянущемся потоке. В мэрии решили изменить схему движения на перекрестке в Дзержинском районе. Вместо Т-образного пересечения дорог там сделают круговую развязку. На объекте уже начался демонтаж ограждения и бордюрного камня. Ведутся работы и на прилегающей территории.

- Изменение схемы проезда позволит повысить безопасность движения и пропускную способность. Помимо обустройства круговой развязки здесь планируется построить дополнительные полосы движения для поворота транспорта направо. Изменение геометрии развязки проводится за счет использования свободных площадей, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Ранее во время инспекции межведомственной комиссии было принято решение провести дорожный ремонт у онкоцентра, а также изменить рядом с медучреждением схему движения. Замена асфальта пройдет по всей ширине дороги.

Дорожники просят водителей при ремонте магистрали проявлять бдительность, заранее планировать поездки. Возможно затруднение движения из-за работы крупногабаритной техники.