Движение по-новому: в Волгограде у онкоцентра автомобили теперь ездят по кругу

Фото: Администрация Волгограда

В Волгограде на одном из проблемных дорожных участков ввели новую схему движения. На пересечении улицы Землячки и проезда Дорожников у окноцентра транспортные потоки были перенаправлены по кольцевой развязке. Для этого в дзержинском районе был оборудован центральный островок. Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, в первые часы пропускная способность перекрестка увеличилась. Однако к вечеру движение все равно затруднилось.

Дорожная ситуация по данным "Яндекс.Пробки"

Реконструкция пересечения улицы Землячки и проезда Дорожников еще не завершилась. Рабочие обустраивают направляющие разделительные островки между полосами движения. Также специалисты прокладывают пешеходную дорожку со стороны улицы Шекснинской, подготавливают место для замены остановочного павильона и обновляют линию наружного освещения. Затем дорожники нанесут разметку на обновленном участке.

Реконструкция проходит без перекрытия движения, но с сужением полос. Водителей просят с пониманием относиться к возможным затруднениям из-за работы крупногабаритной техники. Обновление участка полностью должно завершиться в начале лета.