Почему круг не круглый: возле онкоцентра на Землячки в Волгограде будет турбо-кольцо

Так выглядит турбо-кольцо на перекресте улицы Землячки и проезда Дорожников. Кадр видео ТРК Волгоград-24

Перекресток улицы Землячки и проезда Дорожников у больничного комплекса в Дзержинском районе Волгограда давно стал постоянным местом скопления пробок, особенно в часы пик. В мэрии решили изменить схему движения и вместо Т-образного перекрестка сейчас там делают круговую развязку. Кольцо уже приняло те очертания, которые задумали проектировщики. И у волгоградских автомобилистов тут же возникли вопросы. «Почему круг не круглый или зачем ему отросток», - задаются вопросом водители. В мэрии поясняют, что у онкоцентра на улице Землячки будет не обычная круговая развязка, а турбо-кольцо.

- Изменение схемы проезда позволит повысить безопасность движения и пропускную способность. Помимо обустройства круговой развязки здесь планируется построить дополнительные полосы движения для поворота транспорта направо. Изменение геометрии развязки сделали за счет использования свободных площадей, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Повышению пропускной способности будет способствовать расширение проезжей части и то, что на перекрестке уберут светофор. Также здесь поставят остановку и построят тротуары. Но водители недоумевают.

ПОЧЕМУ КРУГ НЕ КРУГЛЫЙ?

- Круговое движение - прекрасное решение! Много техники, технологии, умных людей в белых касках и без них - но вот зачем этот отросток оставили? Он реально угрожает безопасности! – делится автомобилист со стажем Олег Бацула. - Уже несколько раз видел, как водитель грузовик-длинномер в последний момент замечает выступающий бордюр и, объезжая его, выскакивает на полосу потока, который поворачивает направо к Мамаеву Кургану. Я уже не говорю об обычных авто. На дороге явно виден черный накатанный след на соседнюю полосу попутного направления. В чем гениальный замысел?

То, что круговое движение можно организовать не только по идеально ровному кольцу, всем понятно. Взять для примера развязку на пересечении улицы Комсомольской и Нулевой продольной магистрали, где машины едут по вытянутому овалу. Кроме того, в мэрии подчеркивают, что турбо-перекресток – особая история.

- На Землячки у нас не просто кольцо, а турбо-кольцо – это одна из разновидностей круговой развязки. Правила ее проезда несколько отличаются, - пояснили «КП-Волгоград» в администрации города. - Сейчас работы на обустройстве кольца еще идут, поэтому водители и не понимают, как правильно проезжать этот перекресток. Когда все будет завершено, на турбо-кольце будут вывешены соответствующие дорожные знаки, будет нанесена разметка, тогда все встанет на свои места, все будет понятно.

А пока водители едут, кто как может. Многие еще ни разу не встречались с турбо-кольцом и понятия не имеют, какие правила тут действуют.

Схема движения на турбо-кольце на перекресте улицы Землячки и проезда Дорожников.

КАК РАБОТАЕТ ТУРБО-КОЛЬЦО?

Такой вид круговой развязки как турбо-кольцо появился в нашей стране относительно недавно. Водитель на турбо-перекрестке один раз должен уступить дорогу всем, кто движется по кольцу, а затем попадает на свою полосу и едет дальше без помех по знакам и разметке. Удобно, если соблюдать правила.

Городские власти отмечают еще ряд положительных моментов. При движении автомобилей по заранее выбранной полосе на кольце, перекресток сможет пропускать до 4600 машин в час. Число конфликтных точек за счет отсутствия зон переплетения сократится вдвое: с 18 (при двухполосном кольцевом пересечении) до 9. Это повысит безопасность на дороге.

Правда, есть один нюанс: на турбо-перекрестке разметка всегда должна быть в идеальном состоянии. Для Волгограда на сегодня это, увы, несбыточная мечта. Даже пластиковая разметка держится в наших местах месяца два-три. Проектировщики об этом подумали заранее.

Выступающий аппендикс кольца приподнимут над дорогой с помощью брусчатки из камня. Разметку нанесут на проезжей части улицы Землячки и проезда Дорожников. А вот на самом турбо-кольце сделают разделительную полосу из приподнятого на небольшую высоту камня. Так что автомобили смогут там проехать, что особенно важно для автопоезда-длинномера.